日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月將在台北大巨蛋開打，日職讀賣巨人隊不只要派出一軍陣容，與中職中信兄弟和樂天桃猿對抗，旗下啦啦隊「VENUS」也要跟著來台應援，不過VENUS近日宣布9名成員畢業，包括最具人氣成員且與前日本偶像女星同名同姓的「一字馬」菊池桃子。

菊池桃子身材高挑且臉蛋可愛，學習韻律體操16年的她，具備優異柔軟度，經常在球場大秀招牌「一字馬」和其他高超技巧，獲得不少忠實粉絲。如今她確定離開啦啦隊，讓許多人感到惋惜。

菊池桃子也在VENUS官方IG宣告畢業，感謝4年來大家的陪伴，讓她從一開始碰到困難，到今年當上隊長。她認為只要願意、努力和前進，夢想就會實現，今後不會忘記這個精神，繼續邁向下一步。雖然已畢業，她仍希望巨人明年在90週年拿下日本一，感謝粉絲們給她美好的4年，未來還會再某地方相遇。

除了菊池桃子外，VENUS畢業成員還有Karin、Rin、Aimi、Moe、Erina、Momoka、Yuuka、Miyuu.S，共9名成員確定畢業。