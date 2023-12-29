中職／台鋼啦啦隊安芝儇冬天比基尼秀超辣水蛇腰 網呼：天堂

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇擁有一雙頂級長腿，曾被封為「最強外掛」。她日前為雄鷹抽中選秀第2順位，更被稱讚是幸運女神。她的IG目前已有45萬粉絲追蹤，近日她與好姊妹相約到南韓釜山旅遊，曬出火辣泳裝照，讓網友直呼是「天堂」。

安芝儇在耶誕假期和友人到釜山旅遊，4人一字排開，畫面賞心悅目。安芝儇也曬出一段影片，原本大家都穿著白色短裙套裝和及膝長靴。隨後音樂一下，4人都擺出性感姿勢，甩頭後換上養眼比基尼，並朝著鏡頭前進，讓網友們心花怒放。

安芝儇的裝扮是淺綠色綁帶式比基尼，下半身則圍上一塊薄紗，比基尼的綁帶設計，襯托出上圍和纖細水蛇腰。影片一出，立刻吸引大批網友圍觀，紛紛留言表示，「太驚人了」、「短影片女神」、「4個女孩都很漂亮」、「這是天堂嗎？」