日職／火腿還想再補2洋將 加孫易磊等6人突破新高

日職火腿隊今年球季新加入「台灣至寶」孫易磊在內的4名外籍球員，加上現有2人看似已經滿額，今天傳出還想要再找1投、1野，目標是締造隊史最多的8名洋將。

多家日本媒體報導，火腿隊想要繼續補強，再招攬2名洋將入列，日本火腿統轄本部長吉村浩更指出，由於球團經營有成、收入增加，「選手預算也會跟著增加。」火腿隊今年球季改到新球場「ES CON FIELD」後，單季進場人次188萬2573人，是太平洋聯盟第三多。

火腿隊今年已經網羅了來自台灣的孫易磊，以及前國民隊投手墨菲（Patrick Murphy）、有162公里球速的薩瓦拉（Aneurys Zabala）、前大聯盟外野手史帝文森（Andrew Stevenson）。

而洋投龐塞（Cody Ponce）、洋捕馬丁尼茲（Ariel Martinez）也都獲得續留，目前現有6名洋將（5名支配下），而火腿隊去年7名洋將已經是隊史新高，明年若再補2人將突破紀錄。

火腿隊監督新庄剛志明年邁入執教第3年，對於球團的支援感到開心，「對明年的想法非常單純，就只有期待而已，心中滿滿的感謝。」