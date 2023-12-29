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中職／戰績非易帥考量 領隊：等彭政閔準備好了仍盼他率一軍
中信兄弟隊今天公布新球季教練團，總教練彭政閔確定去職，改由日籍教練平野惠一接任，彭政閔轉任二軍總教練，也透過IG抒發心境；領隊劉志威則透露，異動與戰績無關，而是希望彭政閔身體健康一切安好，也期待有一天能再由他來帶領一軍。
劉志威表示，球季結束後，一開始想法還是希望彭政閔可以續任教頭，但在綜合考量之下，還是進行了異動；他也肯定恰總帶隊仍有一定成績，戰績並非換帥考量，主要還是身體因素，「還是希望他健康為第一要素，和醫生、球團、家人討論後，做了職位調動。」
劉志威表示，彭政閔一直都是可以承擔責任、也是球團重點培養的教練，若有一天他覺得自己準備好了，「我們當然希望有一天可以由他帶領一軍。」對於彭政閔的身體狀況，劉志威也暖心呼籲，「牽扯到隱私、醫療保密，也希望各位可以留給恰恰一點空間。」
彭政閔社群發文如下：
大家好，今年球季很遺憾沒有辦法帶領中信兄弟完成目標，在今年球季結束後，我也主動向球團表示會承擔起一切責任。
不過我因個人健康因素，與家人、醫師及球團在這一段時間的溝通後，決定先去二軍調整身體狀況和增進自己的專業能力，也要感謝公司願意同意讓我去二軍沈澱與成長，同時藉此機會在各方面充分準備好自己。
因此我要在這邊暫時卸下一軍總教練身份，並轉任二軍總教練及二軍農場主管職務。雖然很想要更為球隊盡一份心力，但更期待自己能在這段期間累積更多的專業能力，在將來身體狀況及各方面都調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。
謝謝這段時間各位球迷及各方的支持與指教，也提早先跟大家說聲新年快樂。
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