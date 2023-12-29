中職／戰績非易帥考量 領隊：等彭政閔準備好了仍盼他率一軍

中信兄弟隊今天公布新球季教練團，總教練彭政閔確定去職，改由日籍教練平野惠一接任，彭政閔轉任二軍總教練，也透過IG抒發心境；領隊劉志威則透露，異動與戰績無關，而是希望彭政閔身體健康一切安好，也期待有一天能再由他來帶領一軍。

劉志威表示，球季結束後，一開始想法還是希望彭政閔可以續任教頭，但在綜合考量之下，還是進行了異動；他也肯定恰總帶隊仍有一定成績，戰績並非換帥考量，主要還是身體因素，「還是希望他健康為第一要素，和醫生、球團、家人討論後，做了職位調動。」

劉志威表示，彭政閔一直都是可以承擔責任、也是球團重點培養的教練，若有一天他覺得自己準備好了，「我們當然希望有一天可以由他帶領一軍。」對於彭政閔的身體狀況，劉志威也暖心呼籲，「牽扯到隱私、醫療保密，也希望各位可以留給恰恰一點空間。」

彭政閔社群發文如下：