中職／2024年兩位日籍教頭領軍 25年來首見

中信兄弟隊今天宣布，明年球季將由平野惠一接任總教練，加上樂天桃猿隊也確定由古久保健二接掌兵符，2024年中華職棒將出現兩名日本教頭，將是25年來首見。

中信兄弟含前身兄弟象，平野惠一是第5位日籍總教練，前一人已是2009年的中込伸，當年曾以下半季冠軍之姿挺進總冠軍賽，但打滿7場後不敵統一獅隊。

樂天桃猿含前身Lamigo桃猿、LaNew熊隊，前一位日籍總教練已經是2004年的大田卓司，不含短暫代理，古久保健二是隊史第2任日籍教頭。

三商虎隊1999年補強兩名日籍客座教練中尾孝義﹝右﹞及高野光﹝左二﹞。圖／聯合報系資料照片

而放眼中華職棒歷史，前一次單季有兩位非短暫代理日籍教頭的時光，已經是1999年，當時兄弟象由中山俊丈執教，三商虎則是季中改由中尾孝義接手（執教49場），同年還有味全龍寺岡孝、和信鯨立石充男曾短暫代掌兵符。

而以開季就有兩位日本總教練帶隊，更要追溯到1995年，兄弟象由傳奇教頭山根俊英領軍，統一獅隊大石彌太郎率隊拿下該年總冠軍，三商虎則是宅和本司。

而中華職棒明年將迎來6隊光景，就現有教練團成員來看，每隊都有日本教練，平野惠一是兄弟唯一代表，猿隊古久保健二外還有川岸強、廣瀬大輔，加上統一獅隊玉木朋孝、味全龍高須洋介、台鋼雄鷹横田久則及福永春吾，富邦悍將則是垣內哲也、酒井光次郎，以及即將加入的稻田直人。