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中職／兄弟公布教練團 恰總因健康因素請辭、改任二軍總教練

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊公布一軍、二軍教練團。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布一軍、二軍教練團。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊撤換總教練，今天公布完整教練團名單，確定由日籍教練平野惠一成為新任教頭，彭政閔因個人健康因素，先轉任二軍總教練兼農場主管。

彭政閔原本深耕農場，今年5月10日無預警被升上一軍接掌總教練大位，率隊打下47勝43敗4和、勝率0.522，兄弟翻轉不了頹勢，最終未能取得季後賽席次，彭政閔當時說出「我會負起全責」留下許多想像空間。球團今天正式公布新球季教練團完整名單，球團表示，「期待在平野惠一總教練的帶領下，中信兄弟將在嶄新的2024球季重返榮耀。」

中信兄弟隊公布一軍、二軍教練團。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊公布一軍、二軍教練團。圖／中信兄弟隊提供

平野惠一於2022年球季加入兄弟教練團，並擔綱一軍打擊教練兼任內野統籌教練，今年球季結束後在球團的安排下，與首席教練陳江和以及教練團隊前往日本高知，觀摩日職歐力士秋訓。今日球團也確定明年球季將由平野惠一教練執掌兄弟一軍兵符，球隊也預計在明年1月21日展開春訓。

彭政閔因個人健康因素，在與家人、醫師及球團密切討論後，決定先轉任二軍總教練及二軍農場主管職務，調整身體狀況和增進自己的專業能力，期待未來能在這段期間累積更多的專業能力，並在身體狀況及各方面調整至最佳狀態後，再以更好的準備重回一軍帶領球隊。

其他教練團更動的部分，兄弟明年球季也將新聘任一軍打擊教練丹尼爾（Daniel Catalan），曾在波蘭與法國擔任U23與U18國家隊總教練，協助黃衫軍打線強化攻擊火力。林明憲原為一軍野手統籌教練，明年球季將轉任為二軍首席教練兼任農場野手發展總監。

原球團海外發展顧問林威助以及二軍跑壘教練許峰賓，則是因個人生涯規劃離隊，球團也尊重兩位教練意願，由衷感謝兩位教練對球隊的貢獻。此外，原農場投手總監佛斯特，合約內容仍在討論中。

中信兄弟教練團異動如下

1、 平野惠一（Hirano Keiichi）原為農場野手發展總監，轉任一軍總教練。

2、 彭政閔：原為一軍總教練，轉任農場主管兼二軍總教練。

3、 陳江和：原為一軍首席兼內野守備教練，改任一軍首席兼打擊教練。

4、 丹尼爾（Daniel Catalan）：中信兄弟新任一軍打擊教練。

5、 石志偉：原為一軍打擊教練，轉任一軍內野守備教練。

6、 林明憲：原為一軍野手統籌教練，轉任二軍首席教練兼農場野手總監。

7、 林恩宇：原二軍投手教練，現任二軍投手教練兼任農場投手總監。

8、 許皓銘：原支援一軍打擊教練，回歸二軍打擊教練。

9、 陳智弘：原為二軍總教練，轉任二軍投捕教練。

10、郭峰駿：原為一軍助理打擊教練，轉任農場助理教練。

11、黃稚峰：原為二軍助理體能教練，轉任二軍外野守備兼體能教練。

其餘上述未提及之教練團成員皆留任，職務未變動。

彭政閔 中信兄弟 陳江和

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