快訊

五月天被中共逼表態？ 侯友宜：民進黨官員要拿出證據

中職／兄弟正式揮別林威助 成自由教練市場重磅大魚

中職／兄弟正式揮別林威助 成自由教練市場重磅大魚

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林威助確定告別中信兄弟隊，下一步動向備受關注。本報資料照片
林威助確定告別中信兄弟隊，下一步動向備受關注。本報資料照片

兩冠教頭、總冠軍賽勝率100%的男人，林威助確定進入自由教練市場，中信兄弟隊今天正式向他說「thank you」，確定林威助在兄弟的歲月落幕，下一步動向備受矚目。

兄弟今天公布教練團異動，原球團海外發展顧問林威助以及二軍跑壘教練許峰賓，因個人生涯規畫離隊，球團表示尊重兩位教練意願，由衷感謝兩位教練對球隊的貢獻。

林威助帶著率領兄弟中止11年「冠軍荒」、二連霸的光環，卻在今年5月無預警去職，掀起各界熱議，他轉為海外發展顧問，此後在球界銷聲匿跡，隨著與兄弟的3年合約即將在今年底走完，而今天是2023年最後一個上班日，林威助確定告別兄弟球團。

兄弟領隊劉志威在月初被問到林威助的去留時，曾透露還在洽談、仍有續留的可能性。據悉，中信確實向林威助提出條件頗為優渥的合約，但並非教練職，林威助選擇離開。

林威助執掌兄弟兵符期間，例行賽打下144勝111敗10和、勝率5成65，兩個完整球季都帶兄弟闖進台灣大賽，皆以直落四封王，累積8勝0敗為史上第一人。

林威助 中信兄弟 台灣大賽

延伸閱讀

中職／中信兄弟將公布新教練團 傳林威助續留機率不低

中職／彭政閔不到1季交出兵符 並列兄弟隊史最短命教頭

中職／傳彭政閔請辭兄弟總教練 球團：11時一併回覆

中職／林威助未來動向受關注 持續進行中信公益活動

相關新聞

中職／兄弟正式揮別林威助 成自由教練市場重磅大魚

兩冠教頭、總冠軍賽勝率100%的男人，林威助確定進入自由教練市場，中信兄弟隊今天正式向他說「thank you」，確定林...

中職／彭政閔不到1季交出兵符 並列兄弟隊史最短命教頭

中信兄弟隊總教練彭政閔將交出兵符，球團最快在今天公布教練團異動，恰總的總教練生涯初體驗以帶隊不到1季、94場落幕，並列隊...

中職／悍將一、二軍教頭不變 找日籍教練強化守備

富邦悍將隊連續兩年在中職排名墊底，為了加強團隊守備，新球季再度聘用日籍教練，曾在日本火腿隊任職的稻田直人確定進入教練團，...

中職／中信兄弟將公布新教練團 傳林威助續留機率不低

中信兄弟隊總教練彭政閔將交出兵符，球團將在今天早上11點公布教練團異動，外界最關心的海外發展顧問林威助，有望續留兄弟。 中信兄弟今年5月將林威助轉為海外發展顧問，由彭政閔接下兵符，但最終未能打進

中職／傳彭政閔請辭兄弟總教練 球團：11時一併回覆

中職中信兄弟總教練彭政閔在今天半夜傳出請辭消息，並由日籍的平野惠一接任，對此兄弟球團回覆，明年新球季的教練團異動，包括林...

棒球／社區球隊也能前進美國LLB 有機會一圓國手夢

台灣世界少棒聯盟（TLLB）向世界少棒聯盟（LLB）爭取參加新賽事，獲得聯盟同意，明年度台灣將派隊參與LLB 50-70...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。