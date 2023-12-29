中職／兄弟正式揮別林威助 成自由教練市場重磅大魚

兩冠教頭、總冠軍賽勝率100%的男人，林威助確定進入自由教練市場，中信兄弟隊今天正式向他說「thank you」，確定林威助在兄弟的歲月落幕，下一步動向備受矚目。

兄弟今天公布教練團異動，原球團海外發展顧問林威助以及二軍跑壘教練許峰賓，因個人生涯規畫離隊，球團表示尊重兩位教練意願，由衷感謝兩位教練對球隊的貢獻。

林威助帶著率領兄弟中止11年「冠軍荒」、二連霸的光環，卻在今年5月無預警去職，掀起各界熱議，他轉為海外發展顧問，此後在球界銷聲匿跡，隨著與兄弟的3年合約即將在今年底走完，而今天是2023年最後一個上班日，林威助確定告別兄弟球團。

兄弟領隊劉志威在月初被問到林威助的去留時，曾透露還在洽談、仍有續留的可能性。據悉，中信確實向林威助提出條件頗為優渥的合約，但並非教練職，林威助選擇離開。

林威助執掌兄弟兵符期間，例行賽打下144勝111敗10和、勝率5成65，兩個完整球季都帶兄弟闖進台灣大賽，皆以直落四封王，累積8勝0敗為史上第一人。