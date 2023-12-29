中職／傳彭政閔請辭兄弟總教練 球團：11時一併回覆
中職中信兄弟總教練彭政閔在今天半夜傳出請辭消息，並由日籍的平野惠一接任，對此兄弟球團回覆，明年新球季的教練團異動，包括林威助的動向，都將在上午11時一併回覆。
中信兄弟在今年5月季中時突然宣布，臨時撤換2連霸教頭林威助，轉任海外發展顧問，當時引起軒然大波，當時兄弟宣布由彭政閔接任一軍總教練職務，臨時上任的彭政閔當時接受訪問時也坦言，接到通知當下確實有點錯愕、也有壓力。
最後本季中信兄弟隊沒能闖進季後賽，在今年10月底時彭政閔曾表示，「在球季整個結束後，我會把我該做的工作做完，為今年沒有打進季後賽負起責任，若明年球團有適合人選，我也都尊重球團。」
今天凌晨有媒體傳出彭政閔請辭兄弟總教練一職，並由日籍的平野惠一接任，對此兄弟球團在半夜回覆中央社記者，「關於所有教練團的異動公佈，球團將於上午11點統一發佈新聞稿回覆」。
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