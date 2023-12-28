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棒球／社區球隊也能前進美國LLB 有機會一圓國手夢
台灣世界少棒聯盟（TLLB）向世界少棒聯盟（LLB）爭取參加新賽事，獲得聯盟同意，明年度台灣將派隊參與LLB 50-70組的賽事，其中參與資格將鎖定社區棒球聯盟球隊，讓台灣參與社區棒球的孩子也能有機會一圓國手夢。
LLB 50-70組賽事，與以往國內在進行的LLB賽事不同，主要是投手距離50英尺及每個壘包距離70英尺，另外隊伍組成年齡則由11歲到13歲，橫跨以往少棒（10-12歲）及次青少棒（13-14歲）的年齡。
台灣被規劃在「亞太暨中東區」，今年代表亞太區的南韓隊，最終在世界賽順利獲得冠軍，明年預定在日本舉行，台灣將爭取後年亞太區的舉辦資格。
台灣世界少棒聯盟成立之初，承接LLB在台灣的加盟及相關事務外，包含每年舉辦謝國城少棒及次青少棒選拔賽，更連續兩年主辦全國社區學生棒球大賽。
理事長黃英華表示，LLB 50-70組介於TLLB派隊參與的少棒及次青少棒兩組中間，以往能夠代表台灣參賽多半為校隊，從事社區棒球的孩子也希望有機會代表台灣出國比賽，因此特別爭取參賽資格，且鎖定給社區棒球的孩子。
即日起將開放各社區球隊申請50-70組加盟事宜，預定明年4月底舉辦「TLLB CUP U13台灣全國少年棒球錦標賽」，選出代表台灣參賽球隊，赴日參加「亞太暨中東區」選拔賽，爭取前往美國參加世界賽資格。
欲參加賽事的球隊請先至TLLB官網完成加盟手續，相關加盟辦法及訊息詳見網站。
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