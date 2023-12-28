諸羅山盃／諸羅山盃國際軟式邀請賽 關西國小完成2連霸

諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽落幕，新竹縣關西國小先在4強賽擊敗日本IBA東西隊，接著在冠軍戰對上台中塗城猛象隊再下一城，先發投手劉彥旭演出完投勝，終場以2：1獲勝，抱回第2座冠軍，也達成2連霸。

關西在4強賽以5：0擊退IBA東西，冠軍戰上演投手戰，劉彥旭與塗城黃亦祺前3局都未失分，關西4局上攻下第1分，6局上楊檜敲出安打再下一城；塗城6局下利用劉彥旭失誤追回1分，不過未能挽回戰局。

關西總教練紀諺廷說：「温富龍在4強賽投贏IBA東西，這次兩場日本球隊都是他主投，相當關鍵，因此選他為MVP。」

他表示，劉彥旭是今年球隊培養重點，也是主戰捕手，今天投得很好，球速也不錯，平時陳冠廷教練在宿舍陪著小朋友，跟小將感情好，了解他們的個性，第6局有狀況時，適時喊暫停安撫劉彥旭，讓他穩定下來也很重要。

劉彥旭自小二開始打球，他說首次投冠軍戰不會緊張，受到主審好球帶影響，投得不算滿意，教練在6局下鼓勵自己冷靜，才穩定下來。

諸羅山盃去年在沒有國外球隊參賽，關西奪下隊史冠軍，今年連剋日本球隊，含金量更高。

低年級組冠軍戰上演「台中內戰」，大仁國小提前3局以17：1擊敗忠孝國小，抱回首座金盃。

高年級組前4名關西、塗城猛象、日本IBA東西、宜縣竹林，打擊獎前3名楊檜、黃亦祺、羅詠騰（關西），大會MVP溫富龍。

最佳九人：林柏璁（關西）、劉彥旭（關西）、賴帥齊（關西）、林光燿（塗城猛象）、洪宇飛（塗城猛象）、二田水侑政（日本IBA東西）、栗原成琉（日本IBA東西）、江承峰（竹林）、游兆霆（竹林）。

低年級組前4名台中市大仁、台中忠孝市、熊快樂夯、南投縣新街，打擊獎前3名林廷碩（大仁）、王梓睿（大仁）、許樂宸（忠孝），大會MVP郭朕安（台中大仁）。

最佳九人：羅品皓（大仁）、林廷碩（大仁）、王梓睿（大仁）、許樂宸（忠孝）、王彥鈞（忠孝）、林芷安（熊快樂夯）、李蒔宇（熊快樂夯）、田司恩（新街）、全皓（新街）。