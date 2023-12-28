中職／龍隊蔣少宏、啦啦隊琪琪前進關渡 號召球迷捐血

第2屆關渡人文藝術周明天登場，味全龍隊為號召更多球迷加入公益行列，也將由球星蔣少宏及啦啦隊長琪琪等人到場，透過合照及贈送紀念品等方式，協助推廣骨髓幹細胞建檔及捐血活動。

龍隊指出，球迷明天下午4時到活動現場捐血，就可獲得味全龍小紀念品並跟球星互動。

由台北捐血中心、慈濟傳播人文志業基金會、味全龍職業棒球隊、華碩、和碩、和信醫院及北投分局共同舉辦的第二屆關渡人文藝術週，明、後天在關渡靜思堂登場，以「人文x蔬食x美好x永續」四大主題及蔬食市集等三大主軸，期待集結科技、人文及藝術的力量，讓社會綻放永續量能。

根據台灣血液基金會統計，全台最新血液庫存量偏低，為號召更多球迷響應捐血及進行骨髓幹細胞驗血建檔，蔣少宏、吉祥物威弟、琪琪及今年完成周邊血幹細胞捐贈的球隊管理江忠垣，明天下午4時都會到現場協助活動宣導，捐血及骨髓幹細胞驗血建檔民眾將可獲贈紀念品，也有機會跟他們合照。

後天下午2點40分則有小小龍迷見面會，拿莫．伊漾、蔣少宏將在現場為小龍迷說故事。緊接球星與威弟也會到「哈雷體驗區」，小朋友們可騎乘哈雷還能跟球星合照，3時半主舞台的活動開始，球星們會上台跟所有觀眾互動有獎徵答。

人文藝術周活動內容多元豐富，細節可查詢 https://user197393.pse.is/5e3kw3，提醒參與民眾自備環保餐具，到場體驗無塑生活。