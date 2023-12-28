中職／黃保羅一軍震撼教育吞2敗 想學岳少華的變速球
富邦悍將隊19歲投手黃保羅今年初登一軍，先發兩場都吞敗，挑戰生涯首勝還要等一等；他在菜鳥球季經過震撼教育後，終於知道一、二軍的落差，明年提升決勝球、讓投球更有壓制力成為最大重點。
黃保羅是去年中職選秀會探花，今年4月24日初登一軍，對味全龍隊先發1.2局失5分吞敗，8月14日對決樂天桃猿隊，投4.1局失5分再敗，最近在悍將重量訓練營進行自主訓練，持續強化體能，希望明年投出佳績。
生涯首季只投6局失10分、防禦率15，黃保羅說：「一、二軍場面和強度都不同，會有失投壓力，壞球走在前面是需要檢討之處，控球和解讀比賽能力都要再提升。」
另外，黃保羅自認球種也要再加強，讓投球位置更刁鑽，新球季才有更大本錢在一軍生存。
加盟悍將至今1年多，黃保羅從不少隊友身上看到東西，特別提到岳少華的變速球，認為他的出手角度不錯，想要好好學一學。
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