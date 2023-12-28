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中職／選秀榜眼王念好當然有壓力 唱歌、跳舞調適洩壓

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
王念好設定明年目標「開季拚進一軍」。記者藍宗標／攝影
王念好設定明年目標「開季拚進一軍」。記者藍宗標／攝影

富邦悍將隊18歲好手王念好，今年以選秀榜眼身分加盟後，在一軍已有4場出賽經驗，最近在球團安排的重量訓練營自主訓練，全力備戰新球季，他說：「目前以基本訓練為主，明年春訓好好打，希望拿出好表現拚開季一軍。」

王念好10月22日初登一軍，菜鳥球季15打數5安打，攻下3分打點，但還未有長打表現，冬季聯盟出賽18場，52次打數揮出13支安打，包括1支全壘打，打擊率2成50。

他說：「在冬季聯盟不管打擊、守備都收穫很多，日本投手的球質、球速、犀利度都比台灣投手更好一點，無法很快適應。」

王念好表示，進職棒後攻、守備都要加強，職棒投手的節奏跟高中完全不同，而且賽季很長，打起來比學生棒球疲勞，身體必須好好調適才行。

悍將隊明年1月15日展開春訓，將是王念好生涯初體驗，他說：「聽說春訓技術訓練量很大，要把身體顧好，不要在那段時間受傷。」

生涯即將邁入第2年，王念好坦言一定會有壓力，尤其選秀會首輪就被挑中，球迷對他的關注度更高，「必須多跟自己對話，獨處時想想最近發生什麼事、何處需要檢討，會唱歌、跳舞調適壓力，別讓自己太緊繃。」

王念好 選秀

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