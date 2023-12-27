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城市盃青少棒／日本大阪三度封王 教頭讚台灣棒球強

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本大阪米原佑真封鎖新明打線並在賽後榮獲MVP。圖／台北市棒球協會提供
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本大阪米原佑真封鎖新明打線並在賽後榮獲MVP。圖／台北市棒球協會提供

2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽27日在天母棒球場進行最終決賽，日本大阪6：2擊敗強敵桃園市新明國中，賽史第三度封王，冠軍賽先發投手米原佑真榮獲最有價值球員（MVP）。至於季軍由長安國中留在台北市。

今年是城市盃自2019年後首度重新邀請國外球隊，包括韓國、日本、中國香港與台灣等4國較勁。日韓皆為地區代表隊，香港為U15代表隊，實力都不差。

大阪是由「關西連盟」的推薦選手組成，目前效力日職福岡軟銀鷹的野村大樹就曾在2014年來台並拿下打擊獎與打點獎，是城市盃的傳統勁旅。

今天第1局大阪雖然陷入落後，但整體表現穩健，尤其跑壘觀念與積極度高出對手一個層級，持續蠶食，繼八強賽對桃園市仁和國中後再度完成逆轉，拿下2017年後首冠。

「我跟球員說，落後就是要忍耐，鬆懈的話真的會輸的。」大阪總教練山田高廣說：「雖然今天贏了，但台灣的棒球運動水準很高，選手抗壓性也很好，過幾年可能贏不了。」

冠軍賽先發投手米原佑真是山田口中的「秘寶」，特地安排在決賽初登板，果真貢獻6局4安打、2失分的優質成績，最終拿下賽會MVP和打擊獎第三名，「滿緊張的，台灣實力很強，打擊很厲害，沒想到可以拿到這個獎。」

米原的偶像是剛轉隊到美職洛杉磯道奇隊的超級球星大谷翔平，「投球跟打擊都那麼厲害，太了不起了。」

季軍戰長安國中發揮打擊優勢，以8：5擊退新北市二重國中，總教練鄭凱名表示：「我們近期的攻擊還不錯，讓投手可以安心投球，早上四強賽輸給新明後大家心情很低落，但從哪裡跌倒就從哪裡爬起來。」

長安最後一任關門的李彥霆表現優異，飆出2次三振完美收尾，而他正是四強賽對新明的先發投手，但當時只解決1人次就挨了4支安打，丟掉3分，季軍賽重振旗鼓，證明自己的實力。

「覺得早上那場都沒幫上忙，一轉眼就掉3分了，很難過。」李彥霆下午完成最後出局數後在投手丘上怒吼，將壓力盡情宣洩，「二重打擊很強，我告訴自己不要想那麼多，很久沒有這麼霸氣了。」

個人獎項名單如下：

打擊獎：高施諠（台北長安，0.632）、彭成安（桃園新明，0.611）、米原佑真（日本大阪，0.545）

投手獎：胡冠威（桃園新明，2勝、自責分率0.678）

打點獎：劉任右（桃園新明，11打點）

全壘打獎：林新原（台北大理，1支，10打數）

教練獎：山田高廣（日本大阪）

最有價值球員：米原佑真（日本大阪）。

2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本大阪多井桔平登板關門，贏球後興奮地高高躍起。圖／台北市棒球協會提供
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本大阪多井桔平登板關門，贏球後興奮地高高躍起。圖／台北市棒球協會提供
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，長安李彥霆完美關門，發出怒吼，宣洩上午輸球的情緒。圖／台北市棒球協會提供
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，長安李彥霆完美關門，發出怒吼，宣洩上午輸球的情緒。圖／台北市棒球協會提供
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本大阪封王，選手「胴上」教練藤井康雄。圖／台北市棒球協會提供
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本大阪封王，選手「胴上」教練藤井康雄。圖／台北市棒球協會提供

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