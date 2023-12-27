中職／獅隊拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

統一獅隊今天公布新球季陣容異動，包含簽下三洋投、教練團職務調整，其中更透過交易，以左投江承諺從台鋼雄鷹隊換來右投郭俊麟，交易案將於1月1日生效，獅隊領隊蘇泰安表示：「對兩隊來說都是戰力補強。」

原本效力富邦悍將隊的郭俊麟在今11月的擴編選秀被雄鷹選中，才剛轉隊沒多久，又要換上新球衣，中職聯盟今天公布，台鋼雄鷹郭俊麟與統一獅江承諺，完成交易。

統一獅領隊蘇泰安表示，球隊針對明年投手方面，希望補強可先發、可中繼的投手，「發覺郭俊麟比較符合這樣的人選，承諺也不錯，但在球隊這邊機會比較少一點，希望選手有更好的舞台發揮，對兩隊來說都是戰力補強。」

台鋼雄鷹領隊劉東洋表示：「郭俊麟是球隊相當看重的戰力，因此在擴編選秀時挑選他，希望補充投手戰力。不過左投戰力是台鋼雄鷹的補強重點，因此在相當不捨的情況下將郭俊麟選手割愛，交易獲得左投江承諺。祝福郭俊麟選手能在獅隊有好的發揮，展現身手。」

劉東洋也指出，江承諺是教練團長期觀察的人選，雖然這幾年無法在獅隊站穩先發，不過具有一定的先發實力，加上是台鋼雄鷹亟需補充的左投，因此在進一步的補強名單中一直都有江承諺的名字，也很開心這次能與獅隊達成協議。