快訊

凱旋苑租金爭議延燒 侯友宜競辦告賴清德等5人涉選罷法

中職／獅隊交易拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅以左投江承諺從台鋼雄鷹隊換來右投郭俊麟。 聯合報系資料照
統一獅以左投江承諺從台鋼雄鷹隊換來右投郭俊麟。 聯合報系資料照

統一獅隊今天公布新球季陣容異動，包含簽下三洋投、教練團職務調整，其中更透過交易，以左投江承諺從台鋼雄鷹隊換來右投郭俊麟，交易案將於1月1日生效，獅隊領隊蘇泰安表示：「對兩隊來說都是戰力補強。」

原本效力富邦悍將隊的郭俊麟在今11月的擴編選秀被雄鷹選中，才剛轉隊沒多久，又要換上新球衣，中職聯盟今天公布，台鋼雄鷹郭俊麟與統一獅江承諺，完成交易。

統一獅領隊蘇泰安表示，球隊針對明年投手方面，希望補強可先發、可中繼的投手，「發覺郭俊麟比較符合這樣的人選，承諺也不錯，但在球隊這邊機會比較少一點，希望選手有更好的舞台發揮，對兩隊來說都是戰力補強。」

台鋼雄鷹領隊劉東洋表示：「郭俊麟是球隊相當看重的戰力，因此在擴編選秀時挑選他，希望補充投手戰力。不過左投戰力是台鋼雄鷹的補強重點，因此在相當不捨的情況下將郭俊麟選手割愛，交易獲得左投江承諺。祝福郭俊麟選手能在獅隊有好的發揮，展現身手。」

劉東洋也指出，江承諺是教練團長期觀察的人選，雖然這幾年無法在獅隊站穩先發，不過具有一定的先發實力，加上是台鋼雄鷹亟需補充的左投，因此在進一步的補強名單中一直都有江承諺的名字，也很開心這次能與獅隊達成協議。

台鋼雄鷹 郭俊麟 統一獅

延伸閱讀

中職／「西殺」江坤宇變對手 陳柏豪加入西苑未挨轟名單

中職／高國慶確定轉任教練 潘威倫繼續當球員

中職／悍將一口氣「Thank You」8人 將給予離隊同意書

中職／擴編選入球員狂凹轉機股 台鋼完全豪賭一把

相關新聞

中職／獅隊拿江承諺換雄鷹郭俊麟 領隊：雙方都是補強

統一獅隊今天公布新球季陣容異動，包含簽下三洋投、教練團職務調整，其中更透過交易，以左投江承諺從台鋼雄鷹隊換來右投郭俊麟，...

中職／陳連宏、吳桀睿離開獅隊 高國慶接二軍首席

統一獅隊明年春訓有新氣象，訓練場地將改到亞太棒球村，而教練團也有職務異動，原二軍打擊教練陳連宏因個人生涯規劃自請離職，而...

中職／羅昂、布雷克、勝騎士續約 獅隊還在找第4人

統一獅隊今天公布新球季陣容，三名洋投羅昂、布雷克、勝騎士確定完成續約，明年2月起將陸續投入春訓，也正在積極洽談第4位洋將...

巨人軍來台／巨人排最好陣容 監督掛保證：坂本、菅野都想來

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月將在台北大巨蛋開打，日職讀賣巨人隊將派出一軍陣容，監督阿...

中職／打席目標化為文字 張進德貼紙條激勵自己

返台後3個完整球季，富邦悍將隊捕手張進德還沒達成過規定打席數，明年球季要以此為目標，把勵志小語貼在家裡，好好激勵自己，起...

日職／和田毅認為育成選手不是職棒球員 千賀滉大認同說法

日職軟銀鷹隊42歲老將和田毅近日點出球團養成出問題，強調日職育成選手並非職棒球員。現效力大都會隊的千賀滉大，過去也是軟銀育成選手，他在社群網站發表對此事的看法。 和田毅直言軟銀自從千賀滉大和鐵捕

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。