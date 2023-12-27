快訊

亞馬遜百年大旱：極端氣候加劇 水上居民孤立無援

不只割喉！身亡國三生被刺10刀 幾乎刀刀致命

快拿出身分證！有「1、6、8」 享和牛、三點蟹、烏魚子吃到飽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／打席目標化為文字 張進德貼紙條激勵自己

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊捕手張進德。 聯合報系資料照
富邦悍將隊捕手張進德。 聯合報系資料照

返台後3個完整球季，富邦悍將隊捕手張進德還沒達成過規定打席數，明年球季要以此為目標，把勵志小語貼在家裡，好好激勵自己，起床的鬧鈴名稱也設定成「全力以赴、百分之百」。

2020年選秀加盟悍將後，張進德單季最高打席是2021年的250打席，距離能列入列入打擊率排行榜的規定372打席，仍有一段差距，今年球季出賽66場、223打席是次高，但仍有進步空間。

「無論是打席數或出賽數，都是我的目標。」張進德表示，這些年沒能穩定出賽，自己也在認真思考，今年要將腦海中念頭化為實際文字，想將目標、鼓勵話語寫成小紙條貼在家中視線所及之處，「寫下來每天告訴自己，更能夠百分百去做。」

實際行動是，張進德今年也繼續參加重訓營，返台後只有2023年因參加秋訓沒報到，前天就開始跟年輕人一起訓練，他笑說：「我也是年輕人啊，早點開始訓練，提早準備，其實過去習慣也差不多這時間要開始拉高強度。」

張進德休賽季住在屏東、到高雄訓練，也是訓練一整天，他說，目前階段都是重訓為主，加上一點點技術訓練，「跟隊友訓練很開心，可以互相學習，也會提醒彼此哪邊需要加強。」

張進德 富邦悍將 選秀

延伸閱讀

中職／萊過年！統一獅球迷會 1月4日開賣

中職／「紀錄製造機」再啟動 王柏融超驚愕打擊率進榜等後年

中職／沒練就飆122公里…高志綱登板：控不到內外角啦

中職／賴鴻誠看台鋼報價有誠意 透露猿隊不給談判空間

相關新聞

巨人軍來台／巨人排最好陣容 監督掛保證：坂本、菅野都想來

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月將在台北大巨蛋開打，日職讀賣巨人隊將派出一軍陣容，監督阿...

中職／打席目標化為文字 張進德貼紙條激勵自己

返台後3個完整球季，富邦悍將隊捕手張進德還沒達成過規定打席數，明年球季要以此為目標，把勵志小語貼在家裡，好好激勵自己，起...

日職／和田毅認為育成選手不是職棒球員 千賀滉大認同說法

日職軟銀鷹隊42歲老將和田毅近日點出球團養成出問題，強調日職育成選手並非職棒球員。現效力大都會隊的千賀滉大，過去也是軟銀育成選手，他在社群網站發表對此事的看法。 和田毅直言軟銀自從千賀滉大和鐵捕

中職／萊過年！統一獅球迷會 1月4日開賣

自2006年起首次舉辦有你真好同樂會的統一獅隊，透過各種「萊路跑」、「萊夯肉」、「萊辦桌」、「萊野餐」等活動讓球迷與選手...

棒球／頂新和德推動彰化社區棒球 全總、劉總領軍對決

頂新和德文教基金會14年前為棒球沙漠彰化注入活水，協助逾十所學校，今年初促成永靖首支社區棒球隊「勇靖少年」，上周末基金會...

城市盃青少棒／仁和止步球員落淚 范博超未來性佳

台北城市盃青少棒賽桃園仁和8強不敵日本大阪止步，球員落淚，總教練林伯儒表示，球員珍惜比賽機會、輸球很可惜。仁和好手范博超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。