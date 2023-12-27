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中職／打席目標化為文字 張進德貼紙條激勵自己
返台後3個完整球季，富邦悍將隊捕手張進德還沒達成過規定打席數，明年球季要以此為目標，把勵志小語貼在家裡，好好激勵自己，起床的鬧鈴名稱也設定成「全力以赴、百分之百」。
2020年選秀加盟悍將後，張進德單季最高打席是2021年的250打席，距離能列入列入打擊率排行榜的規定372打席，仍有一段差距，今年球季出賽66場、223打席是次高，但仍有進步空間。
「無論是打席數或出賽數，都是我的目標。」張進德表示，這些年沒能穩定出賽，自己也在認真思考，今年要將腦海中念頭化為實際文字，想將目標、鼓勵話語寫成小紙條貼在家中視線所及之處，「寫下來每天告訴自己，更能夠百分百去做。」
實際行動是，張進德今年也繼續參加重訓營，返台後只有2023年因參加秋訓沒報到，前天就開始跟年輕人一起訓練，他笑說：「我也是年輕人啊，早點開始訓練，提早準備，其實過去習慣也差不多這時間要開始拉高強度。」
張進德休賽季住在屏東、到高雄訓練，也是訓練一整天，他說，目前階段都是重訓為主，加上一點點技術訓練，「跟隊友訓練很開心，可以互相學習，也會提醒彼此哪邊需要加強。」
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