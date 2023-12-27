日職／和田毅認為育成選手不是職棒球員 千賀滉大認同說法
日職軟銀鷹隊42歲老將和田毅近日點出球團養成出問題，強調日職育成選手並非職棒球員。現效力大都會隊的千賀滉大，過去也是軟銀育成選手，他在社群網站發表對此事的看法。
和田毅直言軟銀自從千賀滉大和鐵捕甲斐拓也後，就沒培養出讓人印象深刻的球員。他認為育成選手不是職棒球員，儘管背號是3位數，但背負軟銀的名字出賽很奢侈，他表示至少要升上二軍才能穿與一軍相同的球衣。
千賀滉大支持和田毅的看法，「我與和田先生和制服組說這件事很多年，支配下的二軍的球員也應該這樣。」千賀認為支配下二軍球員，也不能和一軍穿相同球衣。
千賀滉大堪稱史上最強育成選手，2010年以育成選手身分加盟軟銀，2012年轉支配下球員，2016年起繳出王牌身手，去年季後取得海外FA資格。他今年以5年7500萬美元合約轉戰大都會，再度超乎外界預期，成為球隊王牌。
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