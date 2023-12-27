巨人軍來台／巨人排最好陣容 監督掛保證：坂本、菅野都想來

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月將在台北大巨蛋開打，日職讀賣巨人隊將派出一軍陣容，監督阿部慎之助更直言會是「最好的陣容」，球星菅野智之、坂本勇人都說「想去」。

讀賣巨人成軍90周年的紀念活動，選擇移師台灣與中職球隊進行交流賽，阿部慎之助在接受日本電視台訪問時表示：「會安排目前最好的陣容，智之說『很想去』，勇人也說很想去，希望能夠展現球隊真實的樣子。」

巨人隊將在3月2日與中信兄弟隊交手、3日對戰樂天桃猿隊，地點選在剛落成的台北大巨蛋也別具意義，巨人隊主場東京巨蛋正是日本第一座巨蛋球場。

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，目前2日賽事僅剩輪椅席，3日尚有少量席位，購票請上udn售票網，主辦單位持續以座位全數開放為最終目標進行溝通中。