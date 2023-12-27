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中職／萊過年！統一獅球迷會 1月4日開賣

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊有你真好球迷同樂會第16屆「萊過年」將於2024年2月3日盛大登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊有你真好球迷同樂會第16屆「萊過年」將於2024年2月3日盛大登場。圖／統一獅隊提供

自2006年起首次舉辦有你真好同樂會的統一獅隊，透過各種「萊路跑」、「萊夯肉」、「萊辦桌」、「萊野餐」等活動讓球迷與選手間有更近距離互動，第16屆「萊過年」將於2024年2月3日盛大登場，1月4日起開放售票。

選在農曆年節前舉辦，2024年統一獅有你真好同樂會以「萊過年」呈現，邀請全台隊友一起回台南棒球場提前團聚，場內活動於下午2.3(六) 13：00正式開放入場，並劃分為「棒球互動區」、「草皮耍廢區」、「看台休息區」。

棒球互動區除了跑壘、特打、牛棚等課程安排之外，將特別規劃如防護員小教室、特守體驗營等全新活動，另外牛棚推一綱也將強勢再登場。

「草皮耍廢區」則開放給什麼都不想做、只想好好耍廢的球迷朋友，不管是想要在草皮上盡情翻滾或是躺著沐浴陽光、甚至是體驗全壘打牆的厚實，都是度過悠閒時光的最佳選擇。

「看台休息區」則讓有用餐需求的球迷安心享用美食，當日場外也將同步與小火柴文創市集合作，高達20~30攤各式小物、餐點攤商進駐，獅隊也將準備自有遊戲攤位，並安排選手擔任一日店長。

萊過年下午開放場內，晚上則於右外野廣場舞台車與球迷繼續同樂；90分鐘的戶外舞台活動將規劃有UG表演、新秀演出、選手舞台互動遊戲、一元公益競標、摸彩贈獎，而舞台車也將開放球迷朋友上台歡唱，只要10元銅板即可大展歌喉，所得也將全數作為公益捐出。

另外球迷引頸期盼的「選手簽名會」，也將同步舉行，同樂會將販售含有簽名會資格的豪華套票限量400張予球迷選購，凡購同樂會豪華套票者即可參與。簽名會方式將分做10梯次，每梯次5分鐘，每梯次開放40位球迷一起進行簽名。除了豪華套票，另有超值套票及一般票可選購，所有票種將於1.4(四)中午12：00起於全台統一超商ibon售票系統開賣，每人每次限購2張。

統一獅隊有你真好球迷同樂會第16屆「萊過年」將於2024年2月3日盛大登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊有你真好球迷同樂會第16屆「萊過年」將於2024年2月3日盛大登場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊有你真好球迷同樂會第16屆「萊過年」將於2024年2月3日盛大登場。圖／統一獅隊提供
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