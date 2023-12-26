棒球／頂新和德推動彰化社區棒球 全總、劉總領軍對決

頂新和德文教基金會14年前為棒球沙漠彰化注入活水，協助逾十所學校，今年初促成永靖首支社區棒球隊「勇靖少年」，上周末基金會捐助150萬元給永靖國中棒球隊並舉辦社區棒球公益交流賽，應邀到場的味全龍球員全浩瑋、劉昱言化身「全總」及「劉總」帶領孩子們對決，現場歡笑聲此起彼落。

前龍將林光宏的牽線下，頂新和德文教基金會創辦人魏應充2009年開始捐助家鄉的永靖國中棒球隊，培育推廣棒球人才，2017年正式啟動接棒未來棒球公益計畫擴大協助其他縣市基層棒球，迄今已在彰化幫助逾10間學校，更於永靖舉行國際大型棒球賽事、棒球活動，帶動彰化地區的棒球運動風氣，為彰化的棒球運動注入新的動力。

永靖首支社區棒球隊「勇靖少年」與新北市魔法師社區棒球隊進行交流賽，劉昱言賽前指導勇靖少年隊隊員。 圖／頂新和德文教基金會提供

永靖國中校長劉仁傑說，早期在南彰化，球員若要繼續打球，多需到外縣市發展，導致彰化棒球人才流失，直到頂新和德文教基金會從2009年開始贊助學校棒球隊，才能穩定培養人才，讓教練與球員們能更放心去為彰化爭取榮耀。

基金會歷年累計已捐助1700萬元給永靖國中棒球隊，今年初更推動永靖成立首支社區棒球隊「勇靖少年」，讓更多沒有加入校隊的孩子也能趁假日接觸棒球運動。基金會上周末舉辦今年捐贈儀式外，邀請新北市魔法師社區棒球隊前來與勇靖少年進行跨縣市交流友誼賽，賽後還特別到永靖蕪菁愛家園給身障院生聖誕驚喜。

在這次的交流賽中，基金會也特別邀請龍隊球員與會，全浩瑋、劉昱言化身「全總」及「劉總」分別帶領兩隊的孩子們對決，雖然最後勇靖少年以4：5輸給對手，孩子們仍玩得相當開心。