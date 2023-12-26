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城市盃青少棒／仁和止步球員落淚 范博超未來性佳

中央社／ 台北26日電
2023台北城市盃青少棒邀請賽桃園仁和止步8強，陣中好手范博超（右2）單日兩戰投打都有表現，未來發展值得期待。中央社
2023台北城市盃青少棒邀請賽桃園仁和止步8強，陣中好手范博超（右2）單日兩戰投打都有表現，未來發展值得期待。中央社

台北城市盃青少棒賽桃園仁和8強不敵日本大阪止步，球員落淚，總教練林伯儒表示，球員珍惜比賽機會、輸球很可惜。仁和好手范博超今天單日2戰投打有表現，未來發展值得期待。

2023台北城市盃全國青少棒錦標賽桃園仁和今天16強擊敗日本名古屋隊，8強再碰上日本大阪隊，兩隊攻勢你來我往，5局打完5比5平手，6局上仁和靠著范博超內野安打、盜壘、保送、汪家丞二壘打超前比數，但7局下沒能穩守，被敲再見安打以6比7吞敗止步。

賽後仁和部分球員難過落淚，總教練林伯儒表示，從主委盃打完之後，將近2個月沒有比賽，今天比賽也很有機會拿下，7局下因為暴投先送給對方追平分、再被敲出再見安很可惜，球員會哭也代表他們在意。

單日2戰都是跟日本球隊交手，林伯儒透露，有提醒球員可以觀察對手的精神面，日本球隊喊聲、積極度都做得很好，每顆球打出去都可以聽到他們彼此互相鼓勵、提醒的聲音。

仁和陣中國三球員范博超單日2戰投打有表現，16強接替中繼登板，投5.1局被敲8支安打，投出5次三振，失掉4分責失分，打擊單場2安2打點，率隊以10比8搶勝；8強雖然無法登板投球，但擔任打者也有單場3安2打點好表現。

范博超目前擔任投手最快球速可達近135公里、有左投優勢，變化球種有曲球、滑球和變速球，林伯儒表示，以他的投球能力在目前國內國中階段左投算是排名前段班，不僅投球能力好，打擊也不錯，在球隊都扛3棒，未來發展值得期待。

青少棒錦標賽

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