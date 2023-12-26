聽新聞
test
0:00 / 0:00
巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開
「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月在台北大巨蛋開打，巨人將以全一軍陣容來台，與中華職棒2支人氣球隊進行交流賽，主辦單位特別於台北捷運板南線推出賽事主題車廂，
兩場交流賽分別於3月2日對上中信兄弟、3月3日對戰樂天桃猿隊，自11月底公告消息後掀起一陣討論熱潮，主辦單位順著這股風潮，在台北捷運板南線規畫賽事主題車廂。
參賽的3隊球星躍上捷運車廂，包括巨人坂本勇人、岡本和真、菅野智之、丸佳浩以及12月來台參與啟售記者會的終結者大勢；中職則有猿隊林子偉、林立、廖健富以及兄弟江坤宇、王威晨、詹子賢，另一巧思是捷運車門開、關門的同時，能看到台日雙方球星相互應戰的效果，畫面非常有趣。
一直以來主打「全一軍陣容」的賽事，球員名單目前尚未公布，但巨人社長今村司日前在記者會上掛保證，在新任監督阿部慎之助的帶領下，巨人明年一定會派出全一軍陣容來台。
由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，目前尚有少量席位，購票請上udn售票網。主辦單位目前也持續以座位全數開放為最終目標進行溝通中，滿足台灣球迷期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言