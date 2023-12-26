巨人軍來台／板南線主題車廂捕捉3隊球星 持續協調座位全開

「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」明年3月在台北大巨蛋開打，巨人將以全一軍陣容來台，與中華職棒2支人氣球隊進行交流賽，主辦單位特別於台北捷運板南線推出賽事主題車廂，

兩場交流賽分別於3月2日對上中信兄弟、3月3日對戰樂天桃猿隊，自11月底公告消息後掀起一陣討論熱潮，主辦單位順著這股風潮，在台北捷運板南線規畫賽事主題車廂。

參賽的3隊球星躍上捷運車廂，包括巨人坂本勇人、岡本和真、菅野智之、丸佳浩以及12月來台參與啟售記者會的終結者大勢；中職則有猿隊林子偉、林立、廖健富以及兄弟江坤宇、王威晨、詹子賢，另一巧思是捷運車門開、關門的同時，能看到台日雙方球星相互應戰的效果，畫面非常有趣。

一直以來主打「全一軍陣容」的賽事，球員名單目前尚未公布，但巨人社長今村司日前在記者會上掛保證，在新任監督阿部慎之助的帶領下，巨人明年一定會派出全一軍陣容來台。

由聯合數位文創主辦、TOYOTA冠名贊助的「TOYOTA 2024讀賣巨人軍90周年紀念台灣試合」，目前尚有少量席位，購票請上udn售票網。主辦單位目前也持續以座位全數開放為最終目標進行溝通中，滿足台灣球迷期待。