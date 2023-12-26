日職／佩服前輩大谷翔平賺7億美元 萬波中正也想挑戰大聯盟

日本火腿隊萬波中正今年破繭而出，敲出生涯新高的單季25轟，萬波中正接受日媒訪問時坦言，相當佩服火腿隊前輩大谷翔平，未來也想挑戰大聯盟。

現年23歲的萬波中正本季出賽141場，累積25轟和74分打點，打擊率0.265。他入選明先賽，摘下金手套和最佳九人，也隨日本隊出戰亞冠賽。

大谷翔平2012年以第一指名加盟火腿，2017年季後轉戰大聯盟天使隊，今年則以10年7億美元天價加入道奇，創北美職業運動最大約。對此，萬波中正表示，「我覺得能賺這麼多錢真的很酷，對於達到這目標需經歷的過程，我真的很佩服。當然我也想以那個地方為目標。」

萬波中正繼續稱讚前輩，「大谷不斷開拓前所未有的領域，對後輩來說是非常了不起的目標。就算一點點，我也想盡可能靠近這目標。」