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青少棒／廣石和真秀七彩變化球 日本宮崎完封台北陽明

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本宮崎今天以21：0完封台北市陽明國中。圖／台北市棒球協會提供
2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，日本宮崎今天以21：0完封台北市陽明國中。圖／台北市棒球協會提供

2023年台北城市盃青少年棒球邀請賽，賽前苦吞2連敗無緣晉級的日本宮崎，今天展現強大投打戰力，21：0完封台北市陽明國中，拿下本屆首勝，而且總教練吉本幸夫還跟「村神」村上宗隆有過一段淵源。

宮崎前兩局就狂敲10安打、攻下14分，先發左投廣石和真投2局無失分，他目前就讀別府市立北方中學二年級，在當地已是小有名氣的「七彩變化球」投手，直球也有超過130公里水準，光拿得出手的球路就有曲球、滑球、噴射球、變速球等，他說：「當然還想學更多，但我目前的實力還不夠，還要再加油才行。」

廣石的偶像是即將挑戰大聯盟的前日職橫濱隊今永昇太，除了一樣都是左投，還很欣賞前輩果敢的態度，「他的內角直球很有威力，代表他的內心很強大，我也正在朝這個目標邁進，相信他在美國一定會很成功的。」

宮崎前兩戰分別敗給韓國永登浦與桃園市新明國中，總教練吉本幸夫表示：「我們帶著前兩戰的經驗繼續學習，台灣選手體力很好、打擊很強，今天就是抱著『不要輸』的心態上場。」

日職巨砲村上宗隆近年成為紀錄殺手，包括2022年超越傳奇球星王貞治的單季56轟，吉本正是他在「熊本東Little Junior」青少棒球隊的教練，而村上著名的「廣角」攻擊能力，竟是源自一段「有趣」的故事。

吉本表示，「我們球場右外野牆外有位鄰居，叫做濱田先生，村上經常把球拉出牆外，打破人家的屋頂，因為實在太困擾了，我就希望他盡量往左外野打，可能就是因為這樣，他才那麼會反向攻擊吧。」村上在今年世界棒球經典賽四強賽對墨西哥揮出再見安打，吉本也沒錯過，「非常替他開心，因為他在那之前表現並不好，打出去後大家都安心了。」

宮崎與陽明提前遭到淘汰後，兩支晉級勁旅正面交鋒，新明國中以16：0提前擊敗永登浦，預賽3連勝。永登浦是由韓國南部地區組成的聯隊，總教練尹武善表示，這批選手以國二生為主，經驗尚淺，表現有待加強，「未來他們如果打到成棒，人工草皮是一定會遇到的，希望他們好好努力。」

日本宮崎先發左投先發左投廣石和真。圖／台北市棒球協會提供
日本宮崎先發左投先發左投廣石和真。圖／台北市棒球協會提供

棒球 村上宗隆

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