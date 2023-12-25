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爆米花聯盟／李子揚先發好投 台電預賽3連勝桃園吞首敗

中央社／ 台北25日電

爆米花棒球聯盟台灣電力公司棒球隊今天與桃園市成棒隊交手，台電投手李子揚先發6局無失分、王宇傑後援穩守，終場以2比0搶下預賽3連勝，也讓桃園市吞下首敗。

台電是上屆爆米花棒球聯盟亞軍，此次2023年爆米花賽事今天賽前預賽2戰全勝，今天與桃園市成棒隊交手，台電派出投手李子揚先發。

李子揚前2局只讓對手靠著保送上壘，3局被首名打者敲出安打，但沒讓對手延續攻勢，今天總計用83球投6局，被敲出3支安打，投出4次三振、無失分。

台電7局啟動牛棚，陽邯杰、陽杰恩、王宇傑依序登板，各投1局無失分替球隊守住勝利。20歲的王宇傑今年有入選亞洲冬季棒球聯盟U23世界盃培訓隊，在冬盟出賽飆速151公里，也是潛力被看好的年輕投手。

台電2局下靠著廖俊凱安打、捕逸，2人出局後陳彥穎三壘打送回第1分，8局下再靠著保送、鄭俊瑋二壘打推進，高飛犧牲打多添1分保險分；台電拿下預賽3連勝、桃園市隊吞下預賽首敗。

全越運動棒球隊今天與台北興富發隊交手，全越運動前5局打完0比4落後，6局下靠著接連安打、失誤先追2分，劉鎰嘉開轟、2分砲幫助球隊扳平比數。全越運動9局下靠著安打、接連保送、滿壘時黃恩賜代打再見安，幫助球隊以5比4搶勝。

棒球 爆米花聯盟

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