棒球／中信「愛接棒」 小將登陸奪冠

中國信託慈善基金會長期推動「愛接棒計畫」，今年安排台北市社子國小、新北市民安國小棒球隊近四十位師生，赴廣東省中山市參加廿一日至廿四日舉行的第十屆「熊貓盃」棒球邀請賽，與當地學校切磋，推動兩岸基層棒球交流風氣。

開幕式當天，廣東省中山市關工委主任韓澤生、廣東省中山市棒壘球協會名譽主席馮小龍，以及中信金控行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑與中信銀行廣州分行行長王凱宏皆出席。

高人傑表示，「中國關心下一代教育基地」計畫於今年三月在廣東省中山市東升初級中學完成掛牌，成為第一所以棒球特色為主的基地校。本次「愛接棒計畫」棒球隊受邀參與「熊貓盃」，也是實踐當時立下回訪的承諾。

本屆「熊貓盃」賽況激烈，社子國小歷經循環賽，以四戰全勝之姿，晉級冠亞軍戰，最終以十四比一擊敗地主中山熊貓隊，奪得Ｕ十二組冠軍；民安國小則以十四比七擊敗南韓，贏得季軍。

社子國小當家投手陸宥愷表示：「這次能和許多台灣以外的球隊比賽，非常興奮，也從每場交流學到更多經驗。」而中山熊貓隊球員、來自東升初級中學的梁景豪則說，台灣的選手打擊火力很強，雙方在場上交手過程相當過癮。

中信慈善基金會與中國關心下一代工作委員會合作，自二○一三年起在大陸推動「中國關心下一代教育基地」，已資助五十八所大陸偏遠及資源匱乏學校。