穀保OB／王柏融很威嚴 孫易磊鼓起勇氣問火腿經驗

剛與日職火腿隊簽約的孫易磊，今天參與穀保家商OB賽，難得與效力台鋼雄鷹隊的哥哥孫易伸同場較勁，只不過仍無法一圓同隊夢，期待有機會跟「大王」王柏融討教火腿隊經驗。

穀保家商OB賽分為藍、白隊，孫易磊排在白隊，然而哥哥孫易伸、火腿前輩王柏融都在藍隊，讓他沒有同隊機會，孫易磊透露，因為與哥哥相差5歲，先前唯一有機會同隊是全運會，但自己沒入選，「今年出門前就很興奮。」

孫易磊接下來預計1月中向球隊報到，也代表將是第一次沒在台灣過農曆年，自亞錦賽後就沒再投球，以重量訓練為主，「因為到球隊那邊，也還不急著開始投球。」