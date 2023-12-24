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穀保OB／王柏融很威嚴 孫易磊鼓起勇氣問火腿經驗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
與日職火腿隊簽約的孫易磊（左），今天參與穀保家商OB賽，與台鋼雄鷹隊的王柏融（右）合影。記者蘇志畬／攝影
與日職火腿隊簽約的孫易磊（左），今天參與穀保家商OB賽，與台鋼雄鷹隊的王柏融（右）合影。記者蘇志畬／攝影

剛與日職火腿隊簽約的孫易磊，今天參與穀保家商OB賽，難得與效力台鋼雄鷹隊的哥哥孫易伸同場較勁，只不過仍無法一圓同隊夢，期待有機會跟「大王」王柏融討教火腿隊經驗。

穀保家商OB賽分為藍、白隊，孫易磊排在白隊，然而哥哥孫易伸、火腿前輩王柏融都在藍隊，讓他沒有同隊機會，孫易磊透露，因為與哥哥相差5歲，先前唯一有機會同隊是全運會，但自己沒入選，「今年出門前就很興奮。」

孫易磊接下來預計1月中向球隊報到，也代表將是第一次沒在台灣過農曆年，自亞錦賽後就沒再投球，以重量訓練為主，「因為到球隊那邊，也還不急著開始投球。」

王柏融今年季後決定返台加入台鋼雄鷹，孫易磊剛好錯過，但也希望趁著OB賽機會，鼓起勇氣詢問，「他是大家的『大王』，很有威嚴的感覺，當然學長們人都很好，但就要自己主動一點，想問問看他對決日本投手的感覺，當作自己的參考，也想問問陳冠宇學長在日職的經驗。」

穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手孫易磊出席。記者葉信菉／攝影
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手孫易磊出席。記者葉信菉／攝影
與日職火腿隊簽約的孫易磊（左），今天參與穀保家商OB賽，與台鋼雄鷹隊的哥哥孫易伸（右）難得同場。記者蘇志畬／攝影
與日職火腿隊簽約的孫易磊（左），今天參與穀保家商OB賽，與台鋼雄鷹隊的哥哥孫易伸（右）難得同場。記者蘇志畬／攝影
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇（左二）、孫易磊（左一）出席。記者葉信菉／攝影
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇（左二）、孫易磊（左一）出席。記者葉信菉／攝影

孫易磊 台鋼雄鷹 穀保家商

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