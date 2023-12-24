聽新聞
test
0:00 / 0:00
穀保OB／王柏融很威嚴 孫易磊鼓起勇氣問火腿經驗
剛與日職火腿隊簽約的孫易磊，今天參與穀保家商OB賽，難得與效力台鋼雄鷹隊的哥哥孫易伸同場較勁，只不過仍無法一圓同隊夢，期待有機會跟「大王」王柏融討教火腿隊經驗。
穀保家商OB賽分為藍、白隊，孫易磊排在白隊，然而哥哥孫易伸、火腿前輩王柏融都在藍隊，讓他沒有同隊機會，孫易磊透露，因為與哥哥相差5歲，先前唯一有機會同隊是全運會，但自己沒入選，「今年出門前就很興奮。」
孫易磊接下來預計1月中向球隊報到，也代表將是第一次沒在台灣過農曆年，自亞錦賽後就沒再投球，以重量訓練為主，「因為到球隊那邊，也還不急著開始投球。」
王柏融今年季後決定返台加入台鋼雄鷹，孫易磊剛好錯過，但也希望趁著OB賽機會，鼓起勇氣詢問，「他是大家的『大王』，很有威嚴的感覺，當然學長們人都很好，但就要自己主動一點，想問問看他對決日本投手的感覺，當作自己的參考，也想問問陳冠宇學長在日職的經驗。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言