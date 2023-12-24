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穀保OB／棒打潘文輝！陳冠宇復刻邊打邊哭 被球速嚇到

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇上場打擊。記者葉信菉／攝影
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇上場打擊。記者葉信菉／攝影

今天在三重棒球場舉行的穀保家商OB賽，樂天桃猿左投陳冠宇重拾球棒是一大亮點，他笑稱自己看網路才知道要打第四棒，結果還真的從潘文輝手中敲出斷棒安打、打回全隊第1分，還做出哭哭手勢，大讚學弟「球質真的不錯」。

穀保家商OB賽分為藍、白兩隊，白隊開路先鋒是王威晨，陳冠宇透露，學生時期就是王威晨扛第1棒、自己打第4棒，「我覺得自己打擊沒有威晨好，但高二教練就排我打第4棒，教練是說我手腕運用不錯。」

上次打擊已經是日職時期，陳冠宇記憶中還曾對決過今永昇太，只不過數次對戰都是被三振，陳冠宇說：「以前對打擊興趣不大，現在覺得當打者比投手有趣，要注意的事情更多，我或許能當個稱職的外野手。」

2008年高中棒球聯賽，高三的陳冠宇邊打邊哭經典畫面球迷都還記憶猶新，陳冠宇本人倒是忘得差不多，但還記得：「都是威晨害的，他一直說是高中最後的比賽了。」

而比賽開打後，陳冠宇面對潘文輝在站上打擊區時故意做出用袖子拭淚的動作，復刻經典畫面，結果還在一、三壘有人滿球數下敲出左外野斷棒安打。

潘文輝對學長邊打邊哭沒有印象，陳冠宇算一下當時潘文輝才6歲，「我已經在邊打邊哭了。」雖然潘文輝沒有祭出「火球」，但陳冠宇已經印象深刻，「感覺腳才踏出去，球就進來了，應該有道135公里吧。」

是不是終於體驗到打者面對自己的感覺，陳冠宇趕緊否認：「我的球沒那麼快。」常回穀保看學弟，陳冠宇知道潘文輝高中就有157公里球速，也笑說：「我投2次都未必投得到。」

穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇上場打擊。記者葉信菉／攝影
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇上場打擊。記者葉信菉／攝影
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇上場打擊。記者葉信菉／攝
穀保家商青棒OB賽今天在三重棒球場舉行，選手陳冠宇上場打擊。記者葉信菉／攝

陳冠宇 潘文輝 穀保家商

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