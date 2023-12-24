平鎮OB賽／徐若熙小對決 曹佑寧知厲害

桃園平鎮高中青棒隊創隊20周年，今年舉辦首屆OB賽，昨天共有約200位校友到場，其中不少是職棒球星，擁有「怪物投手」封號的徐若熙看到演員學長曹佑寧，一秒變粉絲，兩人留下對決的珍貴畫面。

平鎮高中棒球隊在2003年成立，經過多年耕耘，如今光是現役職棒球員，就有超過50人來自平鎮，首屆OB賽的名單媲美明星賽。古林睿煬和徐若熙兩位強投同場先發，象徵性投1人次，投出第1球的古林睿煬感受到歷史，「球拿起來很重。」

賴鴻誠作為首屆校友，有想落淚的衝動，「好像一覺醒來，20年就過去了。」而也因為優秀學弟輩出，「很感謝後面有這麼多優秀的學弟，讓平鎮被看到，讓我感到驕傲。」

曹佑寧曾是世青賽國手，把握拍戲放假日，回到熟悉的中外野，打了3打席才甘願退場。扛第1棒的他，剛好有機會對上1打席限定的徐若熙，以曹佑寧敲出飛球出局作收。

曹佑寧感覺到徐若熙沒盡全力，但也知道這名學弟的厲害，「杜家明也說他的球尾勁很難打。」徐若熙則澄清，自己沒用力是怕打到學長，很喜歡他在電影「KANO」中的演出，對決前拿起手機偷偷拍照，兩人賽後會面時，曹佑寧笑說：「等下照片記得傳給我。」

平鎮青棒以地獄級訓練著稱，所有校友印象最深都是「訓練很嚴格」，林立就說：「每次打擊練習，就是一直打，打到球沒有為止。」在他記憶中，外野就是被球鋪滿的白色。