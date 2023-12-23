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台北城市盃／「泰山之子」張可洛再見轟大園首勝 重慶擊倒日本勁旅
2023台北城市盃青少棒邀請賽首日賽事精采，台北重慶國中擊敗日本勁旅，桃園大園國中則是靠「泰山之子」張可洛的再見場內轟，在父親的主場以6：4擊敗宜蘭三星國中。
台北城市盃共有來自4國的32支青少棒隊伍競技，今天賽事開打，天母賽區由大園國中遭遇三星國中，大園因對方盜壘、打打帶跑戰術加上自亂陣腳發生失誤，5局上打完以0：4落後，然而5局下黃啟恩的安打串聯攻勢攻下4分追平比數。
最終大園國中靠著「泰山之子」張可洛敲出中右外野方向的2分打點的場內全壘打，拿下勝利。張可洛表示，對自己的表現很滿意，雖然前二打席沒把握好出棒時機，最後在教練的提點下抓住對方投手的速球奮力一擊，帶領全隊拿下首勝。
另外，台北重慶國中對日本福岡之戰，在先發投手3.2局的壓制下，只讓對手敲出2支零星安打，加上隊友5支安打的火力支援攻下3分，終場以3：1帶走勝利。
相隔四年再度對上日本棒球勁旅，重慶國中總教練李清堂表示，這盃賽對全隊來說意義非常重大，日本代表隊一向是傳統強隊，不管是跑打守及態度各方面都值得國內學習。
日本福岡總教練清水耕作表示，相隔四年再度踏上台北的球場，全隊上下都很興奮，疫情期間球員沒有國際賽交流的機會，選手們為了這次的比賽努力了很久，因為這是能與亞洲最強的球隊交手的機會。
清水耕作也說，雖然今天沒有打出理想的成績，不過選手們都很努力，比賽中也盡量讓選手們自由發揮，可惜機會並沒有站在這邊，而台灣的球隊比過去印象中更有力量，有幾支長打讓他們印象深刻，也稱讚隊長中島齊志雖然打擊沒發揮，但拚勁及守備能力還是為隊友帶來希望。
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