新北U18／新北藍6連霸展望木棒聯賽 個人獎成「藍」海

新北國際城市U18棒球邀請賽今天進行冠軍戰，地主新北市藍完全輾壓對手，提前5局以10：0大勝台南市，完成六連霸壯舉。賽後蕭齊獲選大會MVP，陳睦衡囊括打擊率第1名、打點獎、最佳十人獎（DH），表現搶眼。

首局台南市還能力保不失分，2局下先發投手林易霆不穩，被新北市藍一輪猛攻，失3分退場；後援投手也抵擋不住，這半局新北市藍擊出6支安打，獲2次四壞，加上1次失誤，打了11人次，攻下7分，勝負底定。

新北國際城市U18棒球邀請賽，新北市藍蕭齊獲得MVP。圖／大會提供

第3、4局新北市藍再添3分，反觀台南市在蕭齊、張峻瑋聯手壓制下，只有3安，吞下7K，未能破蛋，被達成提前結束分差而落敗，以亞軍作收。

新北市藍總教練鄭志強表示，木棒聯賽才是重點，新北U18也必須奪冠，很感謝教練團成員群策群力，加上球員們的努力，才能一起達成目標。

這是鄭志強擔任教頭之後第4個冠軍，前3個是南華盃、立德盃、巨人盃，接下來的目標就是木棒聯賽，希望能透過這次比賽吸收經驗，改進缺失全力以赴。

新北國際城市U18棒球邀請賽，新北市藍締造六連霸。圖／大會提供

對於球員的表現鄭志強感到滿意，冠軍戰原本就設定蕭齊先發，U18國手陳睦衡則須發揮隊長的功能，成為球隊表率，起帶頭作用。

陳睦衡這次比賽都擔任DH，果然繳出亮眼的打擊表現，包辦三項打擊獎，陳睦衡說，這次比賽一開始太急了沒打好，後來才抓住要領漸入佳境，很高興拿下3個大獎。

雖然陳睦衡原本就是投打「二刀流」，投打兼顧參加職棒選秀也比較有利，但其實高二起就比較喜歡打擊，以後應該就是朝這個方向前進，接下來的目標就是拚木棒聯賽冠軍，屆時會重回場上守備。

鄭志強肯定球員們的表現，也感謝「蔡董」蔡明堂多年來的支持，使球隊無後顧之憂。蔡明堂除了恭喜球隊奪冠，也勉勵球員在木棒聯賽繼續努力。

新北U18棒球賽獎項名單如下：