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爆米花聯盟／同是新教頭領軍交鋒 周宗志比廖敏雄先開胡

中央社／ 台北23日電

爆米花棒球聯盟新北禾聯今天與列特博生技交手，兩隊總教練周宗志、廖敏雄都是今年剛領軍社會隊，新北禾聯展現韌性比賽後半段追分，終場12比8搶勝，周宗志執教爆米花首勝開張。

2023年爆米花棒球聯盟預賽新北禾聯今天與列特博生技交手，周宗志今年暑假離開穀保家商青棒隊、接任新北禾聯成棒隊總教練，廖敏雄則是離開文化大學棒球隊、接任列特博生技棒球隊總教練，此次爆米花是兩名總教練執教社會隊首次正式盃賽。

列特博生技今天開賽就有攻勢，首局靠著黃瑄二壘打先馳得點，2局下再靠著單局6支安打、對手1次守備失誤攻下5分，取得6比0領先。

新北禾聯4局上先追回3分，6局上再起攻勢，抓準列特博生技投手控球有狀況，靠著林鴻偉安打、失誤、犧牲觸擊，連續2次四壞保送先擠回1分，2人出局後再選到四壞保送添分，賴俊二壘打、一棒3分幫助球隊超前比分。

新北禾聯8局上再拿1分，9局上靠著林鴻偉安打、接連盜壘攻占三壘，再靠著保送、內野安打先跑回1分，丁朝原適時安打、一棒兩分幫助球隊拉開領先差距；賴俊今天單場3安3打點、打擊表現最亮眼。

列特博生技9局下安打串連追回2分，但攻勢沒有延續吞敗；新北禾聯本季爆米花勝場先開張，廖敏雄社會隊執教首勝再等等。

棒球 穀保家商

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