平鎮OB／平鎮黃金二游再合體 林靖凱、江坤宇場上自拍

平鎮高中棒球隊今天舉辦OB賽，昔日平鎮「黃金二游」林靖凱、江坤宇再度合體，2人還在場上守備時拿手機自拍留念，江坤宇說，他們就像個大家庭，大家各奔東西後又回來相聚。

林靖凱及江坤宇在平鎮高中時期就是相當出名的二壘、游擊搭檔，畢業後各自加入中職統一獅隊及中信兄弟隊。平鎮高中棒球隊今天舉辦20週年慶祝活動，在校友OB賽2人再度連線，為了紀念這一刻，江坤宇還特別拿手機上場「自拍」，投捕搭檔古林睿煬、戴培峰也入鏡。

江坤宇表示，這次回來打OB賽回憶都湧現，「看到從第1屆開始的大學長到現在的學弟，滿開心的，氣氛很好、很像一個大家庭，大家各奔東西之後又回來聚。」

這次OB賽由於是友誼賽性質，球員們都帶手機上場拍照留念，江坤宇還笑說：「結果球突然打過來，手機差點來不及收起來。」

平鎮高中近年培育出相當多職棒好手，江坤宇就說：「以前就在想會不會辦（OB賽），今年有辦起來就滿期待的，我高中的時候很多學長都在打職棒了，那時候最想看承飛學長（林承飛），因為他剛畢業、我們剛進來，都很期待他回來。」

林靖凱本來要趁季末時間去日本玩，為了平鎮OB賽取消機票，他笑說：「就沒辦法去了，因為之後春訓也馬上要開始。」不過他也說：「第1次這麼多學長一起回來，滿歡樂的，希望之後OB賽可以繼續，不然大家平常沒有那麼長時間可以聚在一起。」