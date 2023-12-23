新北U18／新北藍隊長陳睦衡拿3個人獎 未來傾向打者發展

新北U18棒球賽新北藍隊長陳睦衡此次二刀出賽，打擊維持亮眼表現，拿下打擊獎、打點獎、最佳指定打擊獎；陳睦衡被評價有望挑戰選秀前段順位，雖還沒確定選秀，但未來傾向往打者發展。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽，新北藍隊冠軍戰以10比0、5局擊敗台南市隊，完成6連霸，新北藍隊長陳睦衡賽會打擊率6成43拿下打擊獎第一名、11打點拿下打點王，也獲選最佳指定打擊，表現亮眼。

新北藍隊總教練鄭志強表示，此次比賽開打前就有跟陳睦衡說，雖然最終的目標是放在高中木棒聯賽，但希望從這個比賽就有打出成績，希望他扮演帶頭的作用，做給隊友看。

陳睦衡是投打二刀好手，此次新北U18擔任投手是後援出賽，野手擔任指定打擊，但鄭志強也提到，之後木棒聯賽會讓他擔任野手守備。

陳睦衡表示，接下隊長當然有壓力，但學長也是這樣走過來的，要想辦法適應，比賽開打前打不太到球有點緊張，正式賽開打熱身時找到感覺，預賽首戰對嘉義市隊打出三壘打後壓力釋放。

陳睦衡今年U18世界盃棒球賽入選代表隊，出賽也是投打二刀，但他透露，還是對打擊比較有信心，目前傾向未來打者發展，這次比賽覺得打擊更進步的地方，是對失投球的掌握度高，只要有對手的失投球都可以打入場內。