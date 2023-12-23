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平鎮OB／回到夢想起點 古林睿煬投第1球感受到歷史之重

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，古林睿煬先發對上成晉。記者蘇志畬／攝影
平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，古林睿煬先發對上成晉。記者蘇志畬／攝影

平鎮高中青棒隊創隊20周年，今天首度舉辦OB賽，由單數年、雙數年畢業生分為兩隊，名單堪稱職棒明星隊等級，古林睿煬和徐若熙兩位強投同場先發，象徵性投1人次，投出第1球的古林睿煬感受到歷史的重量。

「不知道是我先丟。」古林睿煬雖然知道擔任先發，但先攻、後攻並不清楚，「感覺球投起來很重。」過去高中時夢想成為職棒球員，如今以這個身分回到平鎮球場投球，古林更說：「有慢慢朝自己想像的道路前進，像是回到夢想的起點。」

考量職棒賽季較長，古林睿煬OB賽1打席限定，事先跟對方第1棒成晉約好，希望他第1球就出棒，不料古林第1球投出大壞球，讓成晉根本無法出手，古林睿煬也笑說：「本來想說輕鬆投，但那一球真的太扯，成晉還比一下說太遠。」

古林睿煬在平鎮的記憶也是嚴格訓練，但訓練中找到趣味，像是因為球場浴室不夠，排不進去的人會乾脆拿起球場灑水水管沖澡，而當時同屆的江坤宇、林靖凱、戴培峰、江國謙如今都是職棒球員。

古林睿煬 平鎮高中 成晉

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