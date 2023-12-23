平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

在亞錦賽大放光芒、被韓媒封為「怪物投手」的徐若熙，今天看到曹佑寧瞬間變成小粉絲，只敢偷偷拍照，兩位巨星在平鎮高中校友OB賽留下對決珍貴畫面。

把握拍戲放假日，曹佑寧今天受邀回到平鎮高中棒球場，打了3打席才甘願退場，在他記憶中，上一次這麼認真打球已經是2016年，「原本以為大家會很認真，但好像交流情感比較多。」職棒球員在球季後，多半只打1、2打席就退場。

而先發投手徐若熙更是1打席限定，曹佑寧剛好排在第1棒，兩人才有機會對決，以曹佑寧敲出飛球出局作收，曹佑寧感覺到徐若熙沒盡全力，但也知道這名學弟的厲害，「杜家明也說他的球尾勁很難打。」徐若熙則澄清，自己沒用力是怕打到學長。

平鎮高中畢業的曹佑寧放下棒球後在演藝圈發光，徐若熙很欣賞這位學長，對他在電影「KANO」中的演出印象深刻，拿起手機偷偷拍照，不過早就被曹佑寧發現，兩人在媒體安排下會面，曹佑寧笑說：「等下照片記得傳給我。」最終兩人仍留下合照。

今天因為OB賽重返球場，勾起曹佑寧滿滿回憶，「很開心來這邊看到學長、學弟，最開心是看到教練們，在這裡留下滿多故事，很感謝他們當年的嚴格教導。」曹佑寧也記得當時偷藏手機被教練發現遭到禁假的故事，「只好叫媽媽來救我，才能出去吃飯，不用被留在宿舍。」

曹佑寧至今難忘的是，高二玉山盃曾幫助球隊奪冠，但最終未能入選國手，「張老師」張滄彬看見他的難過，勉勵他「明年還有機會」，結果高三平鎮再次奪冠，讓他終於穿上中華隊球衣出征世界青棒錦標賽。