新北U18／蔡承恩認真態度當回饋 季軍戰攻守俱佳

新北U18棒球賽季軍戰台東縣隊蔡承恩2安1打點，場上展現拚勁讓人印象深刻，助隊以4比1奪下季軍；在教練眼中蔡承恩十分認真，他表示「這是一種回饋」，也以學長杜禹鋒為偶像。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽季軍戰台東縣隊今天與雲林縣隊交手，台東縣隊三壘手蔡承恩4局敲出安打帶起球隊攻勢，5局上偷點戰術跑出內野安打、替球隊送回1分，單場2安1打點，三壘守備也展現拚勁，追界外飛球撞上攝影區護欄後隨即起身又回到場上。

目前高三的蔡承恩表示，守備撞傷沒有太大的問題，高一、高二時主要守二壘，守備是最有自信的部分，但這個比賽開打前教練團有調整守位，讓他改守三壘，目前還有些腳步上的差異需要適應。

蔡承恩國中在桃園打球，但追隨今年選秀被樂天桃猿隊選入的學長杜禹鋒腳步、高中到台東體中，蔡承恩表示，學長一直是目標，學長的守備很強，進到高中後打擊、守備都有進步，學長有空時回到母校，也都會請教學長守備上的心態。

蔡承恩坦言是容易想太多的人，給自己過大的壓力、反而影響場上的表現，希望不要辜負大家的期待；此次參加新北U18棒球賽，對台北市隊比完賽後回到飯店，教練也有特別開導，希望他不要放過大的壓力在身上，「認真練球就是最好的回饋」。

被問起未來是否要追隨杜禹鋒的腳步挑戰職棒，蔡承恩表示也有在考慮，但要等接下來木棒聯賽比完，看木棒聯賽的成績和表現才會做最後決定。