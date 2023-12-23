新北U18／陽宇先發好投 台東擊敗雲林奪季軍

新北U18棒球賽季軍戰台東縣隊陽宇4局無失分、先發好投，打線適時串連以4比1擊敗雲林縣、搶下季軍；接下來備戰木棒聯賽，總教練陳峰岳盼球員學會「換位思考」添經驗。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽季軍戰台東縣隊與雲林縣隊交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，4局上台東縣隊蔡承恩率先敲出安打、高懷恩安打推進，林泊廷適時安打送回團隊第一分。

5局上台東縣隊再起攻勢，陽黃柏憲率先敲安、盜上二壘、馬承恩四壞保送，蔡承恩偷點跑出內野安打送回1分，高懷恩補上二壘打、替球隊送回2分保險分。

台東縣隊先發投手陽宇總計投4局，僅被敲出2支安打，投出4次三振2次保送、無失分，展現壓制力，陳世展5局登板後援、投3局失掉1分，但沒有多掉分數、替球隊守住勝利。

高二的陽宇去年是鋁棒組的球員，今年打木棒適應能力不錯，總教練陳峰岳表示，陽宇是球隊主力培養的投手，最快球速約140公里，還有一顆橫向的滑球投得不錯，這次比賽有不錯表現。

陽宇除了直球、滑球外，還有曲球、變速球，但對滑球最有自信，升上高中後球隊教練高龍偉幫忙調整握法，也讓滑球更精準。

陽宇此次比賽登板投3場，包括今天比賽在內，有2場剛好偶像學長、現役中職中信兄弟投手余謙都有到場觀賽，陽宇笑說，學長有對自己說加油，之後有機會，也想要請教學長面對緊張比賽怎麼調整。

台東縣隊過去最佳成績為亞軍，此次奪下季軍，總教練陳峰岳表示，這批球員整體素質、能力不會輸去年的學長，但經驗上還要加油，也看好陣中包括投手王宇翔、野手林浩震、馬承恩畢業有挑戰職棒能力。

陳峰岳把這個比賽視為高中木棒聯賽前哨戰，直言收穫多，會提醒打者壘上有人跟投手對決時要「換位思考」，沒有經驗的球員會執著有優勢的地方，回去之後會再模擬比賽的感覺。