快訊

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

全球五分之一人口慶祝！春節正式成為「聯合國假日」

台大畢業證書刪中華民國紀年 校長陳文章：管中閔任內即提出

新北U18／陽宇先發好投 台東擊敗雲林奪季軍

中央社／ 新北23日電
2023年新北國際城市U18棒球邀請賽23日進行季軍戰，台東縣隊陽宇（圖）4局無失分、先發好投，打線適時串連以4比1擊敗雲林縣、搶下季軍。中央社
2023年新北國際城市U18棒球邀請賽23日進行季軍戰，台東縣隊陽宇（圖）4局無失分、先發好投，打線適時串連以4比1擊敗雲林縣、搶下季軍。中央社

新北U18棒球賽季軍戰台東縣隊陽宇4局無失分、先發好投，打線適時串連以4比1擊敗雲林縣、搶下季軍；接下來備戰木棒聯賽，總教練陳峰岳盼球員學會「換位思考」添經驗。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽季軍戰台東縣隊與雲林縣隊交手，兩隊前3局都沒有拿下分數，4局上台東縣隊蔡承恩率先敲出安打、高懷恩安打推進，林泊廷適時安打送回團隊第一分。

5局上台東縣隊再起攻勢，陽黃柏憲率先敲安、盜上二壘、馬承恩四壞保送，蔡承恩偷點跑出內野安打送回1分，高懷恩補上二壘打、替球隊送回2分保險分。

台東縣隊先發投手陽宇總計投4局，僅被敲出2支安打，投出4次三振2次保送、無失分，展現壓制力，陳世展5局登板後援、投3局失掉1分，但沒有多掉分數、替球隊守住勝利。

高二的陽宇去年是鋁棒組的球員，今年打木棒適應能力不錯，總教練陳峰岳表示，陽宇是球隊主力培養的投手，最快球速約140公里，還有一顆橫向的滑球投得不錯，這次比賽有不錯表現。

陽宇除了直球、滑球外，還有曲球、變速球，但對滑球最有自信，升上高中後球隊教練高龍偉幫忙調整握法，也讓滑球更精準。

陽宇此次比賽登板投3場，包括今天比賽在內，有2場剛好偶像學長、現役中職中信兄弟投手余謙都有到場觀賽，陽宇笑說，學長有對自己說加油，之後有機會，也想要請教學長面對緊張比賽怎麼調整。

台東縣隊過去最佳成績為亞軍，此次奪下季軍，總教練陳峰岳表示，這批球員整體素質、能力不會輸去年的學長，但經驗上還要加油，也看好陣中包括投手王宇翔、野手林浩震、馬承恩畢業有挑戰職棒能力。

陳峰岳把這個比賽視為高中木棒聯賽前哨戰，直言收穫多，會提醒打者壘上有人跟投手對決時要「換位思考」，沒有經驗的球員會執著有優勢的地方，回去之後會再模擬比賽的感覺。

棒球 中職

延伸閱讀

爆米花聯盟／陳敏賜開轟 2安4打點率台中搶勝

新北U18／堡保爭冠！台南首闖決賽 球員獲咖啡賞

新北U18／台南晉冠軍戰 妙喻安平古堡三重穀保爭冠

新北U18／劉承佑跑打俱佳有困擾 兩腳鞋主人不同

相關新聞

中職／賴鴻誠看台鋼報價有誠意 透露猿隊不給談判空間

左投賴鴻誠今年球季後被樂天桃猿隊放在60人名單外，目前唯一可接觸的台鋼雄鷹隊提出的合約讓他感受到誠意，也希望雙方能夠達成...

平鎮OB／看到曹佑寧變粉絲 徐若熙拿起手機偷偷拍

在亞錦賽大放光芒、被韓媒封為「怪物投手」的徐若熙，今天看到曹佑寧瞬間變成小粉絲，只敢偷偷拍照，兩位巨星在平鎮高中校友OB...

新北U18／蔡承恩認真態度當回饋 季軍戰攻守俱佳

新北U18棒球賽季軍戰台東縣隊蔡承恩2安1打點，場上展現拚勁讓人印象深刻，助隊以4比1奪下季軍；在教練眼中蔡承恩十分認真...

新北U18／陽宇先發好投 台東擊敗雲林奪季軍

新北U18棒球賽季軍戰台東縣隊陽宇4局無失分、先發好投，打線適時串連以4比1擊敗雲林縣、搶下季軍；接下來備戰木棒聯賽，總...

台北城市盃青少棒23日開打 4國32支球隊競技

台北城市盃青少棒在疫情後今年再度邀請國外球隊來台參賽，總計4國、32支青少棒賽23日至27日競技，2019年冠軍隊日本名...

爆米花聯盟／陳敏賜開轟 2安4打點率台中搶勝

爆米花棒球聯盟台中市成棒隊陳敏賜展現長打能力，今天單場2安都是長打貢獻4打點，6局敲出2分砲，率隊以6比5擊敗台北興富發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。