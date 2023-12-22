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愛爾麗首獲體育推手獎 助亞帕運國手登上高市跨年倒數

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
愛爾麗集團獲頒體育推手獎贊助類銅質獎，中華體育運動總會會長葉政彥（左）頒發獎座予愛爾麗集團執行長劉怡萱。圖／愛爾麗提供
愛爾麗集團獲頒體育推手獎贊助類銅質獎，中華體育運動總會會長葉政彥（左）頒發獎座予愛爾麗集團執行長劉怡萱。圖／愛爾麗提供

今年持續投入和關注籃球、棒球帕運選手的愛爾麗集團，在教育部體育署今天舉辦的「體育推手獎」表揚活動中獲得贊助類銅質獎，愛爾麗集團由執行長劉怡萱親自到場，愛爾麗特別照顧弱勢的帕運選手，今年更為15名亞帕運選手推上高雄市政府舉辦的跨年夜上接受民眾的掌聲和鼓勵。

愛爾麗集團在疫情後時代積極投入台灣體壇，在今年台灣體壇從疫情前孤立無援時，陸續投入男女籃球、杭州帕運和棒球亞錦賽活動，迅速在台灣體壇竄升後，今年也獲得「體育推手獎」贊助類銅質獎，成為四家新企業團體得獎者之一，也突顯了愛爾麗集團今年在台灣體育界所獲得的重視。

今天授獎的愛爾麗集團執行長劉怡萱表示，「愛爾麗本著『因愛而美麗』的企業理念，在台灣體壇有需要幫忙的地方，就義不容辭的參與贊助，董事長常如山本著『拋磚引玉』的精神，希望在愛爾麗的投入下，可以讓更多的台灣之光獲得更多的企業認同，共同在世界體壇發光發亮。」

因為董事長常如山是中華帕林匹克總會「公益親善大使」，明年愛爾麗也將積極投入缺少資源的帕運選手，協助更多的台灣帕運選手可以站上巴黎帕拉林匹克運動會，執行長劉怡萱說：「台灣帕運選手知名度明顯不夠，經過與高雄市協調後，跨年夜將由亞帕運金牌選手蕭翔文、林姿妤領軍地板滾球、羽球、射箭、桌球、健力、游泳、跆拳道和網球共15名亞帕運國手共同上台一起做跨年倒數，也藉此讓更多人知道今年亞帕運台灣共摘下4金4銀12銅，有這麼一批為台灣爭取榮耀的亞帕運選手。」

帕運 棒球 體育署

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