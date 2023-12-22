爆米花聯盟／陳敏賜開轟 2安4打點率台中搶勝
爆米花棒球聯盟台中市成棒隊陳敏賜展現長打能力，今天單場2安都是長打貢獻4打點，6局敲出2分砲，率隊以6比5擊敗台北興富發隊。新北禾聯今天牛棚失守，以3比4不敵桃園市成棒隊。
2023年爆米花棒球聯盟20日開打，台中市成棒隊今天與台北興富發隊交手，台中市隊2局上靠著接連安打先馳得點，興富發隊2局下吳家洋敲出追平比數安打，4局下再靠著保送、安打、接連四壞保送擠回超前分。
台中市隊6局上再起攻勢，潘俊宇率先敲出安打，陳敏賜開轟、2分砲一棒幫助球隊超前比數，台中市隊7局上再靠著蔡宗修安打、犧牲觸擊推進，王偉哲安打送回1分，林雨力安打延續攻勢，2人出局後陳敏賜二壘打、一棒再添2分保險分。
興富發隊6局下追回1分，9局下靠著莊凱文2分砲追分，但攻勢沒有延續、留下滿壘殘壘吞敗。
新北禾聯棒球隊今天與桃園市成棒隊交手，新北禾聯前7局打完3比1領先，但牛棚失守，8局下先被桃園市隊追回1分，9局下桃園市隊靠著保送、接連3支安打攻下2分，陳瑋再見安，率桃園市隊以4比3搶勝。
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