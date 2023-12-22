連15年獲體育推手獎肯定 富邦金控與子公司囊括10大獎

教育部體育署於今天舉辦「體育推手獎」頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括10項大獎肯定，蟬聯金融業第一，長期支持及推動台灣體育發展，用心與成果備受肯定。

今年體育推手獎富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類金質獎」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），並積極培育菁英選手，以及冠名和主辦多項國際賽事，是國內最挺體育的企業之一。

富邦已連續15年榮獲「體育推手獎」肯定，富邦金控今年更連續2年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，金控及子公司共獲十項大獎，成為今年「體育推手獎」獲獎最多的金融業者。