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連15年獲體育推手獎肯定 富邦金控與子公司囊括10大獎

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
富邦金控及子公司於2023體育推手獎頒獎典禮共囊括10項大獎肯定。圖／富邦金控提供
富邦金控及子公司於2023體育推手獎頒獎典禮共囊括10項大獎肯定。圖／富邦金控提供

教育部體育署於今天舉辦「體育推手獎」頒獎典禮，富邦金控及子公司共囊括10項大獎肯定，蟬聯金融業第一，長期支持及推動台灣體育發展，用心與成果備受肯定。

今年體育推手獎富邦金控獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」；富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券均獲「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」；富邦產險獲「贊助類金質獎」。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，同時擁有職籃（富邦勇士）、職棒（富邦悍將）、成棒（富邦公牛），並積極培育菁英選手，以及冠名和主辦多項國際賽事，是國內最挺體育的企業之一。

富邦已連續15年榮獲「體育推手獎」肯定，富邦金控今年更連續2年同時獲得「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項，金控及子公司共獲十項大獎，成為今年「體育推手獎」獲獎最多的金融業者。

今年10月底富邦金控與旗下子公司富邦育樂第四度獲頒「運動企業認證」標章，且在目前擁有效期內認證的企業中，富邦就占6席，亦是國內擁有最多運動企業認證標章的金融業之一。未來，富邦金控也將持續支持體育運動，以品牌理念「正向力量 成就可能」，厚植台灣體育與國際接軌實力。

富邦金控體育推手獎獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項。圖／富邦金控提供
富邦金控體育推手獎獲頒「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」、「推展類金質獎」三大獎項。圖／富邦金控提供

富邦勇士 體育署 富邦悍將

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