新北U18／堡保爭冠！台南首闖決賽 球員獲咖啡賞

台南市靠著陳家佑今天後援6局好投，且隊友火力大爆發，終場以11：4大勝台東縣，隊史首度打進新北國際城市U18棒球邀請賽決賽，明天將與地主新北市藍爭冠。

台南市總教練田家銘戲稱：「這是安平古堡對決新北穀保，我們打進決賽已經很光榮，明天完全沒壓力，讓球員放手一搏。」他說，今天每位球員都可得到2杯星巴克咖啡獎勵，身上這套球衣回台南後也不用歸還球隊，就帶回去做紀念。

田家銘表示，今天最大的功臣就是陳家佑，他從第2局下就登板後援，投到7局結束，只失2分非自責分。陳家佑球速不快，大約120幾公里，但控球穩健，變化球也很銳利，尤其滑球是到了打者要出棒時才開始轉向，非常難打。

陳家佑是白河商工唯一入選的球員，推荐他入隊的蔡士凡總教練極力稱讚其控球能力，陳家佑說，剛到球隊報到確實有點陌生，因為其他隊友都不認識，後來才慢慢相處愉快。這場比賽就相信自己和隊友，用平常心來面對，努力投好每一個球。

舅媽的弟弟就是中信兄弟的詹子賢，陳家佑說：「我打棒球有受到他的啟發，不過我比較喜歡樂天桃猿，棒球偶像是日職歐力士的山岡泰輔，因為身材不高（172公分），而我也只有170公分。」

田家銘補充說，這場比賽打擊沒話說，共敲12支安打，且大都是適時一擊，反而是守備有5次失誤太多了，不過2局下中外野手蔡承晉長傳本壘阻殺跑者，避免被追成4比4平手，則是關鍵守備。田家銘說：「新北市藍實力超強，是尋求6連霸的衛冕軍，但我們沒壓力，壓力就會在他們那邊。」

地主新北市藍運用盜壘、打帶跑戰術，藉由跑壘速度擾亂對方守備，加上投手群聯手壓制，終場以5：1輕取雲林縣，挺進明天冠軍戰，挑戰六連霸剩最後一哩路。第二任投手黃仲翔投2局無失分拿下勝投，打擊則以高二球員劉承佑4打數2安打、2打點、1盜壘，表現最出色。