棒球／球芽基金首創聲音募資 啦啦隊女孩給你專屬應援

球芽基金創立以來推動基層棒球教育，重視閱讀跟棒球文化的發展，10年共有超過900位小球員獲得幫助，除了各企業贊助支持外，年底的募資也是重點，今年首次推出「聲音募資」，邀請各界名人、啦啦隊女孩客製化來電鈴聲、起床鬧鐘。

球芽基金過去每年底的募資活動，會贈送捐款者豐富的募資禮，為了節省寄送禮物的運費成本，有更多資源運用在小球員的閱讀教育，以及響應環保的概念之下，今年首度嘗試用全新的募資方式進行。

球芽基金邀請各界名人、運動主播、啦啦隊女孩加入，捐款者可以選擇錄音名人，針對不同情境如生活祝福、鬧鐘來電鈴聲、生日祝福，還能指定被祝福者的姓名，錄製專屬客製化的音檔，以聲音來傳遞最溫暖的祝福。

第一波募資「名人來讚聲」，邀請到的有新電影甫上映的知名導演魏德聖、戲劇中有亮眼表現的演員李佳穎、本身就是熱血球迷的知名Youtuber蔡阿嘎，還有運動界知名棒球評論家曾文誠、球評潘忠韋、曹竣崵、蔡明里、鄭景益、黃泰龍，以及翊起運動共同創辦人徐裴翊，並跨界邀請了射箭國手湯智鈞。

第二波重磅登場的是職棒、職籃啦啦隊組成的「魅力應援團」，包含大家眾所期待的林襄、雅涵、瑟七、斐棋、琪琪、詩雅等多達30多位應援團成員，要把場上應援的活力與熱情，灌注到公益活動中。

球芽基金創辦人周思齊表示：「聲音募資是全新的嘗試，可以收集到不同名人的親口祝福，還有第三波的募資名單，請大家敬請期待！」

球芽基金的耕耘逐漸在各地偏鄉學校看到成果，舉凡閱讀角的建置、獎學金的鼓勵、舉辦多元講座主題，看到小球員的回饋，表示很期待每次的講座、選書的書籍，從中獲得不一樣更寬闊的視野，家長與教練們也看到棒球隊的孩子開始改變，生活不再只有打棒球。

回顧球芽基金10年的成果，已經有超過900位小球員獲得棒球獎學金與閱讀獎學金表揚，並在32所學校辦理超過300場閱讀講座、捐贈超過2萬本書，能有如此豐碩的紀錄，都仰賴各企業、品牌的贊助支持。