新北U18／台南晉冠軍戰 妙喻安平古堡三重穀保爭冠

新北U18棒球賽台南市隊今天4強與台東縣隊交手，台南市隊陳家佑後援6局無責失分、團隊敲12安，終場以11比4搶勝晉冠軍戰，明天與新北藍爭冠，總教練田家銘妙喻是「安平古堡對三重穀保」。

2023年新北國際城市U18棒球請賽4強台南市隊今天與台東縣隊交手，台南市隊先發投手邱冠傑開賽狀況不穩，台南市隊投手陳家佑2局提前上班，後援6局被敲5支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉2分都非責失分，率隊搶勝。

台南市隊今天攻勢多，1局上靠著保送、野手選擇、失誤、林劵壎安打先馳得點，林恩齊內野安打跑回第2分，2局上再靠著觸身球保送、暴投、接連安打再拿2分，3局上靠著失誤、犧牲觸擊、野手選擇跑回第5分。

台南市隊6局靠著單局3安、2保送、對手2次守備失誤，一口氣攻下5分，7局再靠著呂泳鋐內野安打、保送、郭宏毅安打，多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

台南市隊搶勝晉級冠軍戰，明天將與新北藍隊交手，新北藍隊以穀保家商代表參賽，台南市隊總教練田家銘過去也是穀保的教練團，他笑說，感謝球員們幫忙，讓他達成冠軍戰挑戰前東家的目標，「謝謝球員幫我拚」，也笑著以台南的名勝「安平古堡」比喻，明天的冠軍戰是「安平古堡對三重穀保」。

雖然今天比賽搶勝，但整場比賽出現5次守備失誤，田家銘也希望失誤今天一口氣發生，明天穩紮穩打、放手一搏。

台南市隊休息區也有可愛的加油小道具「木魚」，進攻的時候球員會敲木魚助陣，球員笑說是晚上洗衣服時在夾娃娃機店夾到的，今天要再去夾「幸運物」。

新北U18陳家佑後援勝投 受詹子賢影響到台南打球

新北U18棒球賽台南市隊投手陳家佑精準滑球當武器，今天後援6局無責失分、率隊以11比4擊敗台東縣晉冠軍戰；陳家佑因遠親職棒球星詹子賢關係到台南打球，偶像則是日職球星山岡泰輔。

2023年新北國際城市U18棒球邀請賽4強台南市隊今天與台東縣隊交手，台南市隊先發投手邱冠傑開賽控球不穩，教練團當機立斷2局換上陳家佑接手後援，總計用75球投6局，僅被敲出5支安打，投出2次三振、1次觸身球保送，失掉2分非責失分，是球隊搶勝功臣、拿下勝投。

台南市隊總教練田家銘表示，陳家佑是聯隊中唯一來自白河商工的球員，投球穩定性好、控球也不錯，球速雖然不是特別快，但有精準的滑球，母隊台南海事球員過去對戰陳家佑時也有反應，陳家佑的滑球快進到本壘才會變化，打者並不好掌握。

陳家佑善用武器球，今天把滑球控制在邊邊角角的地方收到壓制效果，田家銘也稱讚，僅管今天隊友發生不少守備失誤，但沉穩是陳家佑的優點，沒有受到太大的影響，照著自己的節奏丟。

陳家佑表示，原本以為今天5局左右才會登板，沒想到這麼快提前上班，但上場保持平常心，把最好的一面展現出來；身為聯隊中唯一白河的球員，陳家佑笑說一開始集訓跟大家不認識，玩開來之後相處沒有問題，也希望可以打亮母隊的招牌。

陳家佑家住雲林，但國小開始打球就到台南，他透露舅媽的弟弟是現役中職中信兄弟好手詹子賢，當初要打球時就聽建議到台南打球。

但被問起偶像是否是詹子賢，陳家佑表示是日職球星山岡泰輔，因為山岡泰輔身材雖然不突出但場上展現宰制能力，變化球也投得很漂亮，至於支持的球隊也不是詹子賢所在的兄弟隊，而是樂天桃猿隊球迷。