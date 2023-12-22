中職／桃猿啦啦隊Yuri寒流穿黑bra搭迷妳裙 網：看得心都熱了

樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri（陳怡叡），擁有頂級甜美臉蛋和火辣身材，總是能成為球場應援區的焦點。她也經常在IG與粉絲們互動，目前累積超過47萬人追蹤。近日寒流來襲，Yuri就在社群表示「好冷啊！」，不過她的服裝看起來不太能保暖。

Yuri今天凌晨在IG發文寫道，「今天真的豪冷（好冷）啊！！終於到了可以把一堆厚衣服包在身上的幸福季節。」她穿上愛心圖案針織外套，內搭黑色bra，大片肌膚沒有衣物包覆，下半身則是迷你裙，露出招牌大長腿。

Yuri也提醒粉絲們記得看達人秀封面人物報導，貼文一出，立刻吸引破萬人按讚，網友們紛紛留言表示，「看到叡再冷的天氣心也會變得熱」、「圖文不符我覺得很棒」、「今天爆冷還這麼辣」、「在外面工作要注意保暖」、「再厚也掩蓋不住美麗的妳」。