快訊

披上競選背心…綠營地方大老再度挺侯友宜 稱「政治是一時、做人是永遠」

「賴皮寮」爭議擴大！賴清德萬里老家昨撤哨 國安局堅持非「倉促撤收」

影／邱國正探視海虎潛艦受傷5官兵 強調「憾事要檢討非責怪」

中職／桃猿啦啦隊Yuri寒流穿黑bra搭迷妳裙 網：看得心都熱了

聯合新聞網／ 綜合報導
Yuri分享寒流穿搭。 截圖自IG
Yuri分享寒流穿搭。 截圖自IG

樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri（陳怡叡），擁有頂級甜美臉蛋和火辣身材，總是能成為球場應援區的焦點。她也經常在IG與粉絲們互動，目前累積超過47萬人追蹤。近日寒流來襲，Yuri就在社群表示「好冷啊！」，不過她的服裝看起來不太能保暖。

Yuri今天凌晨在IG發文寫道，「今天真的豪冷（好冷）啊！！終於到了可以把一堆厚衣服包在身上的幸福季節。」她穿上愛心圖案針織外套，內搭黑色bra，大片肌膚沒有衣物包覆，下半身則是迷你裙，露出招牌大長腿。

Yuri也提醒粉絲們記得看達人秀封面人物報導，貼文一出，立刻吸引破萬人按讚，網友們紛紛留言表示，「看到叡再冷的天氣心也會變得熱」、「圖文不符我覺得很棒」、「今天爆冷還這麼辣」、「在外面工作要注意保暖」、「再厚也掩蓋不住美麗的妳」。

啦啦隊 中職啦啦隊

相關新聞

中職／關注美職經驗 聯盟1月開會討論投球計時

短還要更短，大聯盟今年球季啟用投球計時器後，比賽時間一口氣縮短24分鐘，明年球季還想要繼續下修，而中華職棒採取投球計時兩...

新北U18／台南晉冠軍戰 妙喻安平古堡三重穀保爭冠

新北U18棒球賽台南市隊今天4強與台東縣隊交手，台南市隊陳家佑後援6局無責失分、團隊敲12安，終場以11比4搶勝晉冠軍戰...

棒球／球芽基金首創聲音募資 啦啦隊女孩給你專屬應援

球芽基金創立以來推動基層棒球教育，重視閱讀跟棒球文化的發展，10年共有超過900位小球員獲得幫助，除了各企業贊助支持外，...

中職／桃猿啦啦隊Yuri寒流穿黑bra搭迷妳裙 網：看得心都熱了

樂天桃猿啦啦隊人氣成員Yuri（陳怡叡），擁有頂級甜美臉蛋和火辣身材，總是能成為球場應援區的焦點。她也經常在IG與粉絲們互動，目前累積超過47萬人追蹤。近日寒流來襲，Yuri就在社群表示「好冷啊！」，

中職／獅隊球員李丞齡、蔡鉦宇任意引退

中華職棒今天公告，統一7-ELEVEn獅隊球員李丞齡、蔡鉦宇依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員

新北U18／劉承佑跑打俱佳有困擾 兩腳鞋主人不同

新北U18棒球賽新北藍劉承佑2安2打點、跑出1次盜壘成功，率隊以5比1擊敗雲林縣晉級冠軍戰；劉承佑不僅打擊有爆發力，腳程...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。