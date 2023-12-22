中職／獅隊球員李丞齡、蔡鉦宇任意引退
中華職棒今天公告，統一7-ELEVEn獅隊球員李丞齡、蔡鉦宇依聯盟規章第20章規定，申請為任意引退球員。
獅隊23歲野手李丞齡2018年選秀第4輪被獅隊選入，本季一軍26場出賽，總計65打數敲出13支安打，打擊率2成，8月底因為「自我管理不佳」而被註銷，當時領隊蘇泰安就曾表示，李丞齡有表達因個人生涯規劃要離隊，球隊有慰留，但還是尊重他的決定。
27歲的野手蔡鉦宇中職生涯只有二軍出賽紀錄，二軍合計留下63場出賽，總計83打數敲出17支安打，包括1發全壘打，打擊率2成05。
蔡鉦宇今年季中上到一軍任獅隊日籍內野守備教練玉木朋孝的翻譯，今年球季結束後結束任務，因家庭因素離開球隊。
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