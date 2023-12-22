中職／統一獅明年2月日本高知移訓 復辦與西武獅交流賽

統一獅、西武獅隊從2016年展開雙獅交流至今已邁入第8年，曾於2019年在日本高知進行春訓交流賽，球團今天宣布將在明年重啟春訓交流賽事，在2月18到24日前往高知海外移訓，並於23日與西武交手。總教練林岳平表示，期待年輕選手們透過比賽的互動，能夠在明年開季前累積更豐富的經驗。

兩軍在2019年首次的雙獅春訓交流賽圓滿成功，原訂2020年要持續前往日本進行訓練賽事，卻因疫情中斷至今。統一獅球團積極和西武獅溝通恢復交流賽的可能，在雙方互相確認訓練時間與行程後，終於敲定於2024年2月23日再次前往高知縣立春野綜合運動公園棒球場，與西武獅B班進行友誼交流賽。

為了讓選手在日本期間能夠獲得最大的經驗值，球隊也透過西武獅與高知縣窗口的協助，安排與同樣在高知進行訓練的其他隊伍進行交流賽事，相關資訊將待球團後續公布。

本次台日雙獅春訓交流賽再次前往日本高知，統一獅總經理蘇泰安表示，「非常感謝西武獅共同合作，讓球隊許多新生代選手們透過春訓交流活動，無論在技術及各方面都能有所成長與學習，也勉勵教練、選手要把握這次交流賽機會，互相請益學習，讓自己更加精進。」

此外，為了共襄盛舉重新復辦的雙獅春訓交流賽，統一集團旗下統一友友旅行社，也首次推出2月21到25日的五天四夜「雙獅高知交流賽應援觀光團」，不僅可以前往高知欣賞雙獅交流賽，還有Uni-girls妮妮、瑟七在現場一同應援，行程中也會由女孩們帶著大家一起暢玩四國地區必去的秘境名勝景點，更安排了團員專屬的球員及女孩見面會。