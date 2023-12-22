快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／統一獅明年2月日本高知移訓 復辦與西武獅交流賽

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅、西武獅恢復春訓交流賽事，球團也推出五天四夜「雙獅高知交流賽應援觀光團」。圖／統一獅隊提供
統一獅、西武獅恢復春訓交流賽事，球團也推出五天四夜「雙獅高知交流賽應援觀光團」。圖／統一獅隊提供

統一獅西武獅隊從2016年展開雙獅交流至今已邁入第8年，曾於2019年在日本高知進行春訓交流賽，球團今天宣布將在明年重啟春訓交流賽事，在2月18到24日前往高知海外移訓，並於23日與西武交手。總教練林岳平表示，期待年輕選手們透過比賽的互動，能夠在明年開季前累積更豐富的經驗。

兩軍在2019年首次的雙獅春訓交流賽圓滿成功，原訂2020年要持續前往日本進行訓練賽事，卻因疫情中斷至今。統一獅球團積極和西武獅溝通恢復交流賽的可能，在雙方互相確認訓練時間與行程後，終於敲定於2024年2月23日再次前往高知縣立春野綜合運動公園棒球場，與西武獅B班進行友誼交流賽。

為了讓選手在日本期間能夠獲得最大的經驗值，球隊也透過西武獅與高知縣窗口的協助，安排與同樣在高知進行訓練的其他隊伍進行交流賽事，相關資訊將待球團後續公布。

本次台日雙獅春訓交流賽再次前往日本高知，統一獅總經理蘇泰安表示，「非常感謝西武獅共同合作，讓球隊許多新生代選手們透過春訓交流活動，無論在技術及各方面都能有所成長與學習，也勉勵教練、選手要把握這次交流賽機會，互相請益學習，讓自己更加精進。」

此外，為了共襄盛舉重新復辦的雙獅春訓交流賽，統一集團旗下統一友友旅行社，也首次推出2月21到25日的五天四夜「雙獅高知交流賽應援觀光團」，不僅可以前往高知欣賞雙獅交流賽，還有Uni-girls妮妮、瑟七在現場一同應援，行程中也會由女孩們帶著大家一起暢玩四國地區必去的秘境名勝景點，更安排了團員專屬的球員及女孩見面會。

西武獅 統一獅 林岳平

延伸閱讀

中職／關注美職經驗 聯盟1月開會討論投球計時

《進擊的巨人》艾連巨人化咆哮沒有修音？梶裕貴台灣漫博原聲演出影片紅回日本

東京發出鏈球菌疫情警報 張維中籲到日本多洗手戴口罩

最少差5倍！日人遊港越趨冷淡 港日出現巨大「旅客逆差」

相關新聞

中職／關注美職經驗 聯盟1月開會討論投球計時

短還要更短，大聯盟今年球季啟用投球計時器後，比賽時間一口氣縮短24分鐘，明年球季還想要繼續下修，而中華職棒採取投球計時兩...

中職／統一獅明年2月日本高知移訓 復辦與西武獅交流賽

統一獅、西武獅隊從2016年展開雙獅交流至今已邁入第8年，曾於2019年在日本高知進行春訓交流賽，球團今天宣布將在明年重...

中職／「西殺」江坤宇變對手 陳柏豪加入西苑未挨轟名單

投手陳柏豪就因補償案改穿樂天桃猿隊，他在今天發文感謝中信兄弟球團的照顧，也感慨才跟陳俊秀當了短短一周隊友就變敵人，西苑高...

新北U18／四強出爐！新北藍拚6連霸 雲林、台南初體驗

新北國際城市U18棒球邀請賽四強出爐，新北市藍隊靠著先發投手陳霆豪6局好投，與張峻瑋合力演出7局無安打比賽，尋求6連霸，...

日職／中日墊底被減薪 吉祥物DOALA看大谷高薪好嫉妒

中日龍隊今天與吉祥物DOALA（多阿拉）換約，年薪從今年的麵包617公克下降到500公克（推定重量），他也回顧今年最難忘...

新北U18／新北藍2投演無安打 陳霆豪畢業後想選秀

新北U18青棒賽新北藍隊今天陳霆豪6局好投、張峻瑋後援，聯手演出無安打，終場以1比0擊退新竹市，晉級4強。高中3年球速、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。