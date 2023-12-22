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中職／關注美職經驗 聯盟1月開會討論投球計時

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒採取投球計時兩年，比賽時間不減反增，明年球季打算參考MLB做法了。 美聯社
中華職棒採取投球計時兩年，比賽時間不減反增，明年球季打算參考MLB做法了。 美聯社

短還要更短，大聯盟今年球季啟用投球計時器後，比賽時間一口氣縮短24分鐘，明年球季還想要繼續下修，而中華職棒採取投球計時兩年，比賽時間不減反增，今年每九局平均耗時3小時20分，比去年還久。

大聯盟今年球季規則大幅修改，比賽有感縮時，每九局平均比賽時間從2022年的3小時03分，到今年變成2小時39分，明年球季還希望將壘上有人的投球時間從20秒下降到18秒。

中華職棒則是從2022年球季就開始採用投球計時，該季每九局平均比賽時間為3小時17分，比前一年的3小時21分略有改善，但今年球季則又回升到3小時20分。

季中中華職棒就有發現問題，7月領隊會議時，會長蔡其昌就提出針對投手的投球秒數，可參考美國職棒執行的資料來進行改革，希望能在明年球季施行。

針對明年美職規定會再修改，中職祕書長楊清瓏表示，聯盟這邊都有追蹤訊息，已經責成國際組同仁研究、翻譯，並轉交賽務部參考。

至於季中會長蔡其昌提出秒數修改的想法，楊清瓏則表示，這點仍要與總教練討論過後才會有更明確方向，預計1月會舉行總教練會議商討。

中職、美職雖然都針對壘上無跑者時，投手限制15秒要出手，但壘上有跑者時，美職仍有限制秒數，中職則採取無投球秒數限制，另外打者秒數限制也有些許不同。

中職 中華職棒

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