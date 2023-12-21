新北U18／四強出爐！新北藍拚6連霸 雲林、台南初體驗

新北國際城市U18棒球邀請賽四強出爐，新北市藍隊靠著先發投手陳霆豪6局好投，與張峻瑋合力演出7局無安打比賽，尋求6連霸，另外台東縣繼2021年亞軍後重返四強，雲林縣、台南市隊都是首度闖進四強。

新北藍隊今天以1：0險勝新竹市隊，打擊雖然分數難產，但陳霆豪以78球完成6局，投出5次三振、2次四死球，沒有被敲出安打，7局續投雖因投出觸身球退場，但U18國手張峻瑋上場成功關門，以150公里火球延續無安打狀態。

新北藍隊總教練鄭志強表示，陳霆豪過去容易在首局不穩，「今天投得特別好，有注意到無安打，本想讓他完投，不過他第7局出現觸身球，速度也降下來，要挑戰六連霸，不能開玩笑，所以還是讓張峻瑋上去關門。」

新北藍投手陳霆豪6局無安打，將投入中職選秀。圖／新北國際城市U18棒球邀請賽提供

陳霆豪則表示，能夠克服首局症，關鍵在把重心留好，今天能夠將變化球投到想要的位置，也有注意沒被打安打，「本想挑戰一下，很可惜。」

陳霆豪畢業後將挑戰中職選秀，他表示，高中進來就是以選秀為目標，現在能力有到，就測試一下，知道有球探在關注，高三這一年希望投出成績。

另外3場八強賽事，雲林縣在廖健壹、石晨廷安打打下3分大局逆轉，終場以3：2擊敗台中市隊；台東縣則是以6：0壓倒屏東縣，兩名高二投手李育朋、黃宇昇上演完封戲碼；台南市與新北市白前3局打成2：2平手，台南市4局上靠著劉曜維二壘安打一棒超前，終場以6：3贏球，拿下4強門票。