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日職／中日墊底被減薪 吉祥物DOALA看大谷高薪好嫉妒

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中日龍隊吉祥物DOALA。 截圖自X
中日龍隊吉祥物DOALA。 截圖自X

中日龍隊今天與吉祥物DOALA（多阿拉）換約，年薪從今年的麵包617公克下降到500公克（推定重量），他也回顧今年最難忘的比賽就是中日龍與經典賽日本隊交手，尤其被大谷翔平兩度無視，尤其聽到大谷簽下大約更是直言「好嫉妒」。

日職球隊與吉祥換約也是年度大事，明年DOALA薪資支付的麵包大幅下修，他在接受訪問時以紙筆回應：「連續兩年球隊墊底，自己也休息了幾場，降薪是我主動提議的。」具體重量公關雖然希望他別回答，但DOALA還是寫下「500（公克）」。

雖然球季中曾因身體不適缺席比賽，DOALA回顧有出場的賽事中，印象最深的是季前中日龍隊與經典賽日本武士隊交手，兩場比賽中日先以7：2擊敗日本隊、後以1：4敗陣。

有趣的是，賽前介紹球員時，DOALA也站在日本隊隊列前方歡迎球員，沒想到大谷翔平卻故意忽略他的擊掌動作，讓他氣噗噗，DOALA今天也說：「沒想到他竟然連兩天都無視我。」

大谷翔平今年季後成為自由球員，與道奇隊簽下10年、7億美元合約，被降薪的DOALA當然也知道此事：「真是令人嫉妒。」

DOALA是日本職棒最有人氣的吉祥物之一，在1994年出道的他，明年將迎接30周年，除了獲得球團的勉勵外，他也感謝所有人對自己的支持，才有辦法為球隊應援這麼長的時間。

大谷翔平 中日龍 經典賽

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